Pastor Soto reparte con ventilador: Lucho Jara “se va al infierno” y Pedro Engel es “un cuentero”

El pastor evangélico Javier Soto tiene del año que le pidan, incluso para condenar al infierno al mismísimo Luis Jara. En conversación con el programa Síganme los Buenos (SLB), conducido por Julio César Rodríguez, el polémico personaje señaló que «si Luchito Jara muere sin Jesucristo en su corazón, lamentablemente, se va al infiero, cortita».

Para el pastor Soto es imperdonable la vanidad de Luis Jara «que muestran en los matinales baratos». Además, piensa que el intérprete de Un golpe de suerte es «cero aporte».

Sin embargo, Soto también criticó duramente a Pedro Engel, a quien calificó como «un político más, un cuentero más de pantalla, de farándula».

Cuando Julio César Rodríguez le consultó por su signo zodiacal, Soto contestó que no tenía y que para él solo la Biblia tenía peso. «Lo que nosotros tenemos como hijos de Dios es fe. Que no me venga a cuentear que mi numero es aquí, que mi color es aquí, que me va a pasar aquí…», afirmó en SLB.

El Ciudadano