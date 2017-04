OMG ¿Esto demuestra que Shakira y Carlos Vives ya no son amigos?

Finalmente no sucedió, y a casi un año de haber sido lanzada, aún no contamos con el placer de ver el performance.

Como recordarán en la pasada ceremonia de los Latin Grammys, Carlos fue objeto de críticas luego de que obviara a Shakira durante el discurso de agradecimiento que ofreció al recibir el gramófono por el mismo tema. En ese momento, él aclaró en Twitter: “Oigan chicos les voy a pedir un favor le bajan al matoneo, que se me haya olvidado mencionar a Shakira no deja de ser un simple error”.

En diciembre, cuando ambos fueron a la ceremonia de los 40 Music Awards dijo: “Mi esposa se aseguró que no me pasara lo mismo que en Las Vegas. Dice aquí : ‘Que no se te olvide, otra vez. Gracias a Shakira, a Milan, a Sasha y al gran Piqué“, leyó Carlos Vives de un gran papel que sacó de su traje.

Shakira se rió del momento y le dijo “menos mal, porque sino te mandaba a dormir al sofá”.