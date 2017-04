6 fotos que comprueban que Selena Gomez lo intenta DEMASIADO con The Weeknd (+ Fotos)

La cantante invierte toda su energía en hacer que esto funcione.

Ya en el pasado muchos han comentado que en la relación de Selena Gomez y The Weeknd, la cantante y actriz es quien se ve más interesada. Y es que mientras a ella siempre la vemos abrazada al canadiense, completamente derretida y enamorada, el ex de Bella Hadid suele lucir mucho más serio y a veces hasta desinteresado.

¿Esto es realmente así?

Marie Claire habló con la experta en lenguaje corporal Patti Wood, quien estudió el comportamiento de la pareja más inesperada del 2017, y sus hallazgos fueron tan interesantes, como reveladores.

Mira a continuación las imágenes que analizó de Selena y The Weeknd, y cuál fue su conclusión sobre este par.

Esta es una de las primeras imágenes públicas de la pareja, y en la misma The Weeknd luce visiblemente tenso. “La mirada en su cara es de ‘He sido capturado’, mientras que la de ella es más amorosa”, dice Wood. “Para mi hay tensión, él tiene sus manos sobre las de ella, pero él las está quitando un poco de su cuello”.

Gomez suele mostrarse visiblemente más afectiva que The Weeknd. Tal y como Wood explica, “Ella pone más energía. Ella probablemente es menos segura, la más demostrativa, y la más necesitada. Ella es quien se mueve, toca y va hacia él”.

Este es uno de esos extraños momentos en los que The Weeknd se muestra tan afectuoso como Selena. “Ellos tienen un buen apretón”, dijo Wood. “Es una de las únicas veces en las que lo he visto sosteniéndola”.

Durante su escapada por Italia, Selena también demostró que su atención está 100% en su nuevo chico. “Él no la está tocado. Ella es quien es demostrativa”, asegura Wood. “Pero aún así, hay ternura entre ellos”.

“Ella quiere asegurarse de que ella está conectada a él cada vez que son fotografiados, y muchas veces muestra que ella depende de él”, explica Wood. “Ella literalmente pone su peso en él. Es muy dramático”.

Esta es otra de las pruebas que muestran que Selena es la más intensa de la relación. “Ella quiere decir, ‘tú eres mío’. Pero la locación del beso es dulce y menos fuerte. Me gustaría verlo tocándola en esta foto y en lugar de ello sus brazos están doblados. De nuevo, ella tiende a hacer el esfuerzo, colgarse de él, poner su peso sobre él”.

Mientras se paseaban por Toronto, The Weeknd por fin mostró algo de afecto en público real. “Su toque indica calidez y cariño, no es demasiado sexual”, asegura Wood. “Pero si ves su postura, ella esta recostando su espalda en él y él no la está empujando. Eso indica que él respeta y honra exactamente donde ella está en este momento”.

Cuando ambos arribaron a Brasil, hubo otro momento interesante, donde Selena literalmente quiso estar junto a su hombre. “Ella tuvo que torcerse para estar en esa posición”, dice Wood. “Ella todavía quiere estar conectada a él, y tiene mucho esfuerzo. Ella ha tomado una decisión simbólica. Su lenguaje corporal está diciendo, ‘Ustedes son mis fans, pero yo estoy con él”.

