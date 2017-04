El desahogo de Claudia Schmitd contra Julio César Rodríguez en Vértigo

“En el programa, cada viernes que me siento acá, tú dejas entre broma y broma que las locas son la mujeres… Yo percibo que siempre dejas de loca a la señora que está sentada al lado mío (refiriéndose a Francisca García-Huidobro)”. Esta fue una de las frases que Claudia Schmitd le dijo a Julio César Rodríguez en plena transmisión de Primer Plano, en octubre del año pasado. “La mitad de mi esquizofrenia es responsabilidad de él”, agregó Fran García-Huidobro en ese minuto –MIRE AQUI EL IMPASSE COMPLETO-.

Luego hubo una reunión de pauta donde Rodríguez expuso su molestia en contra de Schmitd. Más tarde Ignacio Gutiérrez le contó a ella que la iban a sacar de Primer Plano, cuestión que el periodista reconoció en una entrevista.

En diciembre notificaron a la panelista que ya no seguiría en el estelar de farándula. Y anoche en Vértigo, Schmitd responsabilizó directamente a Julio César de su salida del programa de Chilevisión –VEA ACA EL VIDEO-. Estas fueron sus palabras:

“Pregunta del Pueblo”: “¿Te fuiste de Primer Plano porque tuviste algún conflicto con Julio César?”

Claudia Schmitd: “Me gusta tu pregunta y te la voy a contestar con toda sinceridad. Yo nunca he tenido un problema con Julio César Rodríguez. Él sí lo ha tenido conmigo. Lamentablemente hoy te puedo decir a ti, y a toda la gente que está mirando, que hoy estoy en un muy buen momento y que en esa época, noviembre-diciembre-enero, lo pasé muy mal.

“Lo pasé muy mal porque tuve una tremenda desilusión con una persona que es Julio César Rodríguez. Nunca imaginé que un hombre que conoció a mi familia, a mis hijos, que estuvo en mi casa, pidiéndome ayuda por temas personales, que hoy no lo puedo comentar, quizás en el futuro porque hoy vine a pasarlo bien, entonces no tengo ganas de comentar ese punto. Pero sí me da mucha tristeza que un hombre como él le quite la comida a mis hijos, porque mi trabajo es la comida de mis hijos. Entonces, que él pida que me saquen de Primer Plano, porque lo digo así, tan segura. Así salió en la prensa y así fue.

“Yo encaro a Julio César Rodríguez y a la persona que está a cargo de ese programa, y me dicen que eso no es verdad. ‘Eso no va a suceder’. Okey, sigo trabajando. Pasa el tiempo y paralelamente yo estaba con un tema muy delicado con la gente de Chilevisión, que nadie tenía conocimiento, por supuesto. Se juntan estas dos cosas. Públicamente se comenta esta salida mía de Primer Plano, la cual se me había dicho que no iba a pasar y resulta que pasó.

“Tengo mucha suerte en esta vida, estoy tremendamente agradecida y lo digo con la mano en el corazón. ¿Saben por qué? Porque a mí alguien me quiso cagar, perdón la expresión. Pero la vida me devolvió mil veces más las cosas buenas, que continuar en ese programa. Me llegó una oferta de La Red y llegué a un lugar donde la vida es positiva, donde trabajan en equipo, donde uno se siente cómodo y muy agradable.

“Soy afortunada porque desde que llegué a ese canal me han pasado puras cosas buenas. Entonces, que Dios se encargue. Yo solamente sé que cuando uno actúa de buena fe, las cosas se te devuelven de otra forma”

Martín Cárcamo: “Voy a jugar al otro lado. Los paneles se renuevan, la gente que está en el panel del programa, a veces está un año, dos años, tres años, cumple ciclos. Sobre todo programas como Primer Plano, que cumplen años y resulta que se van cambiando y de repente están dos años, se van a otro canal, vuelven. A ti, por lo que hemos visto también, tú tienes una personalidad fuerte y tú lo reconoces, me imagino. Tienes una personalidad directa. ¿Tú crees que tienes responsabilidad en esto? ¿Que has sido quizás conflictiva, has sido muy directa, a veces decir cosas que no corresponden?”

Schmitd: “Yo nunca he dicho cosas que no corresponden, Martín. Hablo y hago un trabajo, que la gente lo tiene que entender cómo es. A mí me pagan por dar mi opinión desde la guata. No soy periodista, como mis compañeros de Intrusos. Trabajo y soy una persona que habla con una visión en base a una historia de determinadas personas que trabajan en el espectáculo. Doy mi punto de vista y por eso se me paga.

“Trato de hacerlo de una forma muy responsable, de forma criteriosa. Reporteo como si fuera una periodista. Tengo la suerte de tener muy buenas fuentes. No hay un caso en el que haya dicho una mentira, que se me pueda sacar en cara. Mi trabajo lo hago bien. Llegué a Chile con 23 años, hoy tengo 42 y he trabajado con los mejores de la televisión chilena, en distintos canales. En todos los canales, por suerte. Me he reinventado, la suerte me ha acompañado. Entiendo que lo paneles se pueden renovar, pero acá hay un hecho concreto”

Diana Bolocco: “¿Cuál es ese hecho concreto? Porque no entendemos el origen. Hablaste del conflicto, pero no entendemos por qué se origina este conflicto, por no decir pelea. No sé si hubo una pelea?

Schmitd: “Nunca hubo una pelea, sí hubo una reunión de pauta a raíz de un programa que se hizo de Primer Plano. Se estaba hablando de Margot Kahl, el sitio Glamorama hizo una nota, en la cual se hablaba de las mujeres con carácter en el espectáculo y todo eso. Claramente yo no tenía idea de que Julio César había tenido un mal día, como él lo planteó después en la reunión de pauta. Porque había salido mal evaluado en las encuestas por sus temas con las mujeres. El llora en esa reunión de pauta y le digo ‘discúlpame, pero a mí me pagan por hacer mi trabajo’. Yo no había dicho nada malo”

Bolocco: “¿Qué fue lo que dijiste puntualmente en el programa que a él le pudo haber molestado?”

Schmitd: “Dije, a raíz de las mujeres con carácter como Margot Kahl, que siempre sacaban la voz, que en algún minuto determinadas personas dijeron que con ella no iban a trabajar. Estábamos hablando todo en ese contexto. Dije que muchas veces los hombres, y en este caso Julio César, dejaba todos los viernes como loca a la Fran García-Huidobro. Eso le molestó de sobremanera. Cosa que para mí siempre ha sido así. Siempre hace el papel, entre comillas, de humor, pero dejando mal a su ex mujer…”

Cárcamo: “¿Tú no lo ves como un juego?”

Schmitd: “No. Para mí ahí no hay ningún tipo de buena relación y complicidad. Ahí hay un entre líneas claro, que siempre deja mal a las mujeres. Las mujeres para él somos siempre las que mal interpretamos lo que él comunica. Por ejemplo Claudia Schmitd, por ejemplo la Chiqui Aguayo, cuando la otra vez en el Festival de Viña pasó lo que todos conocemos, cuando tuvieron un enfrentamiento.

“A mí me dijo, en el fondo, que él quiere hacer un contexto de humor y que yo, verbalmente, lo dijo en Bienvenidos, contesto de una forma agresiva. Yo digo las cosas de frente, con respeto y lo que realmente siento. Si me pagaran para mentir, para hacer tongos y todo, no estaría en la televisión, porque no es mi estilo”.

Autor: Andrés Cantuaria / Glamorama