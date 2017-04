La escalofriante teoría sobre “Severus Snape” que genera confusión entre los fanáticos de Harry Potter

Una nueva teoría sobre Harry Potter nos está haciendo a todos cuestionarnos un montón de cosas sobre la saga a las que antes no le habíamos prestado nada de atención.

Aunque suene completamente ridículo, un usuario de Reddit compartió un posteo en el que asegura que Severus Snape está vivo y en realidad jamás murió. Pero, ¿cómo puede ser semejante cosa si todos nosotros vimos y leímos la forma en la que Voldemort decidió terminar con su vida y pidiéndole a Nagini que lo mate?

Bueno, la realidad es que el user DER_GOTTKAISER encontró un montón de puntos que lo hicieron llegar a esta extraña y escalofriante conclusión. “Todos pensamos que Snape fue muy importate para Harry. Él amó a su mamá, dio su vida para salvarlo y ayudarlo. Harry descubrió cómo Snape estuvo protegiéndolo todo este tiempo y murió para salvarlo. Entoncés cuando usó el anillo mágico que le traía el espíritu de las personas muertras, todos pensábamos que Snape iba a estar ahí. Él conocía a Snape más que a Lupin y fue más importante, pero Snape no apareció”, comenzó relatando el usuario.

De esta manera, dejó en claro que tal vez el motivo por el que no apareció es porque el profesor de Hogwarts, tal vez, no estaba realmente muerto. Para seguir comprobando su teoría, explicó: “Después de la gran batalla, ellos agarraron todos los cuerpos de las personas que murieron, incluso de los mortífagos y aliados de Voldemort. Harry vio los cuerpos de Fred y Lupin, pero no estaba el de Snape. Uno pensaría que Harry le contó a todos el sacrificio que Snape hizo y que buscaría su cuerpo, pero no, nadie encontró su cadáver”.

Por este motivo, el usuario de Reddit cree que el veneno de Nagini no logró matar realmente a Snape porque él, antes de reunirse con Voldemort, seguramente tomó algún antídoto para protegerse de cualquier ataque que pudiera recibir.

Lo que no cierra en toda esta teoría es por qué, después de que pasaron 19 años de ese día, Snape nunca se presentó a hablar con Harry. La respuesta de este fanático es que seguramente Severus decidió cumplir con su promesa y salió a recorrer el mundo, para poder vivir sus propias aventuras.

Vía Difundir