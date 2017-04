Su extraña obsesión ha hecho que desde hace tres años no se corte las uñas. Así de raras lucen hoy

Yo nunca he sido fanática de las uñas largas… me las dejo crecer hasta donde se puede hacer una bonita y delicada manicure francesa y no más. Pero, hay muchas mujeres en el mundo que adoran embellecer siempre sus uñas, y se las dejan crecer larguísimas para hacerles diseños, o simplemente lucirlas así. Simona Taylor tiene 16 años y rompió todos los estándares cuando decidió que a partir de agosto de 2014 no se iba a cortar más las uñas. Así es como lucen hoy…

La obsesión de Simona Taylor la ha llevado a dejarse crecer las uñas desde hace tres años. A la chica le encanta ver tutoriales de Internet sobre arte en uñas, y es por eso que tomó la drástica decisión de no cortárselas más desde el año 2014. Ella misma ha confesado para medios ingleses que no tenía en mente “llegar tan lejos”. Un detalle muy particular es que en todo este tiempo se ha roto una sola uña, un día que salió con sus amigos. Confiesa que se puso muy “histérica” ante la situación. La familia de la chica alemana ha tratado de convencerla de que se corte las uñas y ya no deje que crezcan más. Sin embargo, Simona no les presta atención y piensa que su “arte” ha inspirado a muchos otros que siguen su ejemplo. La oriunda de Nuremberg, Alemania, ha dicho que algunas actividades del día a día se le complican por el largo de sus uñas, como por ejemplo usar el computador o bañarse. Y sí, ha tenido conflictos en su colegio porque no puede practicar ningún tipo de deporte, y sus profesores terminan reprobándola.

Hasta la fecha sus uñas miden aproximadamente 11,8 centímetros.

Y ya está empezando a dejarse crecer las uñas de sus pies también.