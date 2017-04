Las fotos del antes y después de los glúteos de esta chica muestran cuál es la clave para tonificarlos

A la hora de llevar un estilo de vida saludable, comer sano y realizar ejercicio, la gente suele asumir que menos peso siempre significa más salud, y que más ejercicios cardiovasculares siempre son las respuestas. Sin embargo, a menudo se olvidan de que el peso es sólo un número, y de que lo que realmente importa es la composición corporal. También pasan por alto que desarrollar una musculatura saludable ayuda en muchos aspectos, entre ellos mejorar el metabolismo, aumentar el gasto calórico y entregar un aspecto más tonificado.

Eso fue lo que descubrió por experiencia propia Claire Maxwell, una enfermera y popular youtuber de 28 años quien sufrió un grave accidente el año pasado que le provocó perder mucho peso. Mientras trabajaba, Maxwell se desmayó y calló al suelo. Lamentablemente se fracturó la mandíbula y parte de la recuperación involucraba no poder comer alimentos sólidos.

Sin siquiera intentarlo, la chica terminó perdiendo cerca de seis kilos.

Al comienzo no estaba alarmada, porque sentía que la baja de peso no la hacía ver poco sana ni nada por el estilo. Sin embargo, después de ver esta fotografía de sí misma se dio cuenta del impacto que la pérdida de peso había tenido en su musculatura y, más específicamente, en sus glúteos:

Según lo que indica Elite Daily, Maxwell tomó esta fotografía como su inspiración para comenzar a realizar trabajos que aumentaran su musculatura:

“Sabía que tenía que subir de peso, pero no veía el apuro. No sentía que me viera poco sana. No fue hasta que vi esta foto (que fue tomada después del accidente) que pensé ‘Definitivamente ya no tengo trasero’”.

Una vez que estuvo recuperada volvió al gimnasio y comenzó a consumir una dieta alta en calorías y carbohidratos de buena calidad (verduras, frutas, granos integrales, legumbres, entre otros). Además, se dedicó a entrenar sus glúteos con pesos y máquinas un promedio de 4 horas y medias cada semana o el equivalente a 45 minutos seis veces por semana.

La diferencia pronto se hizo notoria:

Claire subió todos los kilos que había perdido pero de la forma correcta: en masa muscular y no en grasa corporal.

Su entrenamiento prueba que aunque, como sociedad siempre pensamos que en términos de peso menos es más, la verdad es que este no es el caso, al menos no cuando tomas en cuenta la composición corporal. Los números de tu balanza pueden ser un buen indicador, pero hay que recordar que no son el único.

Vía Upsocl