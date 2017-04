Bella Hadid se muestra más feliz que nunca junto a este sexy modelo

Luego de 6 meses de haberse separado de The Weeknd, parece que Bella Hadid logró reparar su corazón con la ayuda de este sexy modelo australiano. Sus fans enloquecieron cuando vieron fotos de ella con una sonrisa inmensa junto a Jordan Barrett en Nueva York el pasado 6 de abril.

Por lo general, Bella suele estar muy seria en las fotos que le toman los paparazzis, pero esa vez sorprendió al mostrarse extremadamente feliz al descender de una van. Detrás de ella, se ve al modelo australiano de 20 años descender del mismo carro, por lo que muchos comenzaron a asegurar que él era el responsable de la evidente felicidad de la modelo.

Bella terminó su relación de un año con Abel Tesfaye justo antes del desfile de Victoria’s Secret en el que los dos participaron. Y desde entonces no se la ha vinculado con ningún otro chico, ya que parecería que solo tiene tiempo para el trabajo, o sus amigas. Solo podemos imaginarnos que no debe ser sencillo para ella tener que ver a su ex con Selena Gomez, su nueva pareja, recorriendo el mundo entero y mostrando su amor.

Claro que esta “relación” podría ser meramente laboral, dado que los dos son modelos, y que estuvieran llegando juntos a una locación para posar para una publicidad. Pero la realidad es que harían una hermosa y sexy pareja, por lo que queremos creer que algo más está sucediendo allí. Nos encantaría saber que Bella está feliz y enamorada nuevamente.