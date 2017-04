El oscuro secreto que acecha la relación de Ryan Gosling y Eva Mendes

El sueño de muchos fans de ver a Ryan Gosling con Emma Stone nunca se hará realidad….

Fuertes rumores fomentados por la revista OK! apuntan a que durante la relación de la popular pareja, Eva Mendes, pudo haber tenido un affaire con un reportero australiano de nombre Richard Wilkins.

Según la publicación, durante un programa de radio el hijo del reportero, Christopher Wilkins, habló acerca de la supuesta infidelidad de la protagonista de Hitch.

Cuando el conductor del programa le preguntó si estaba al tanto del coqueteo que su padre y la actriz sostuvieron, Christopher respondió

“no tenía idea de que esto fuera del dominio público, así que ahí va la historia”.

La respuesta del equipo de Mendes no se hizo esperar. De acuerdo con una declaración del portavoz a la revista, la actriz apenas conoce a Richard Wilkins. Hace muchos años, Richard moderó una sesión de preguntas y respuestas en un evento en Australia al que Eva asistió, por eso es que hay una foto de ambos en la alfombra roja. Sin embargo, aclara, el trato quedó sólo en eso. Jamás profundizaron su conversación.

Medios como la revista OK!, suponen que el hijo de este reportero sólo quiso bromear sin pensar en las consecuencias que sus palabras generarían.

Lo cierto o no, es que ésta no sería la primera vez que se rumora que la pareja que conforman Ryan Gosling y Eva Mendes no es precisamente la que todos creemos.