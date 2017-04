10 Características del cuerpo humano que solo el 5% de la población mundial posee

1. Huesos increíblemente fuertes

Claro que esto suena fabuloso, pero también tiene sus defectos. Por ejemplo, cuando un paciente de la tercera edad necesita trasplante de una articulación desgastada, no se logra realizar justo debido a sus huesos duros.

2. Sangre de “oro”

Esta peculiaridad fue descubierta por primera vez en 1961 en una de las comunidades aborígenes australianas, y hoy en día se sabe que solo existen alrededor de 40 personas con este grupo de sangre (lo cual, por supuesto, no significa que solo son 40).

Claro que la sangre no puede ser de oro literalmente, pero existe sangre con una propiedad muy rara: no tiene ningún antígeno. Es la sangre del grupo 0.

3. Músculo palmar largo

Este músculo es un atavismo. Es una “herencia” de nuestros antepasados y libera las garras e intensifica el agarre a la hora de saltar de un árbol a otro.

Si quieres revisar si lo tienes o no, solo pon tu antebrazo sobre una superficie lisa con la palma de la mano hacia arriba, junta el dedo meñique y el pulgar, y luego levántalos ligeramente.

Si ves un ligamento en la muñeca, quiere decir que posees ese músculo tan extraño. Pero no te preocupes si no lo tienes, en la vida real no sirve de mucho.