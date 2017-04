Fue de paseo al bosque y encontró a un hombre que llevaba un mes atrapado en un foso

Un hombre que había quedado atrapado en un agujero, en Devon, Inglaterra, fue rescatado de la manera más insólita y afortunada, cuando a un joven, que casualmente pasaba por ahí, se le ocurrió gritar esperando un eco. En lugar de eco, sin embargo, el adolescente escuchó un grito de ayuda.

Izaak Eglington-Watts, de 19, paseaba con su amiga Emily Thompson por los bosques de Plymbridge, cuando se topó con este extraño foso al fondo de una entrada como un túnel pequeño. Al intentar sacar un sonido de eco, el joven recibió, en cambio, la respuesta de un desconocido. El hombre de 51 años, James Thompson, había estado atrapado en el hoyo por un mes.

Se cree que el hombre había llegado a refugiarse en el lugar luego de haber sido herido. Durante todo ese tiempo su desaparición fue objeto de búsquedas por parte de la policía, informa Daily Mail.

Eglington-Watts dijo al diario Plymouth Herald que quedó “absolutamente aterrado”, puesto que lo último que esperaba era recibir la respuesta de una persona. “Pero estoy muy feliz de haberlo encontrado”, agregó.

“Solo por curiosidad fui a ver, sin saber que podría haber algo o alguien ahí”, comentó el joven.

“Bajé y le pregunté a Emily si quería venir conmigo también, pero ella dijo que no. Seguí gritando ‘¡hola!’ una y otra vez para escuchar ecos, solo por diversión, y para asustar a Emily”, cuenta Eglington-Watts. “Luego subí por otra parte que llevaba a otro foso y grité otra vez. Fue entonces cuando recibí una respuesta. Me asusté mucho porque solo había oscuridad, y aunque encendí mi teléfono, no pude ver nada”.

El joven grabó la voz del hombre y fue a pedir ayuda a unas personas que trotaban en el lugar, suponiendo que había un hombre atascado o herido dentro del foso.

El grupo conversó con unos trabajadores que estaban cerca, quienes al parecer llamaron a la policía, luego de advertir a los jóvenes que no se acercaran a foso otra vez, en caso de que la persona dentro de él pudiera haber sido peligrosa.

En una declaración, la policía de Devon y Cornwall dijo: “James Thompson, quien había desaparecido desde Plymouth, fue encontrado a salvo el 5 de abril en la tarde en Plympton. La policía quiere agradecer a las personas que ayudaron a rescatarlo”.

Un vocero de la policía dijo al Plymouth Herald que si el hombre hubiera pasado una semana y media más en ese lugar, habría muerto.

EC