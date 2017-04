Facebook: Los peligros de poner fotos de niños desaparecidos

Lo malo de que en Facebook haya semejante cantidad de gente es que siempre hay ovejas negras. Yo quiero creer que la gente es buena por naturaleza, pero lo cierto es que hay veces que me cuesta. Seguramente habrás leído alguna vez una publicación sobre alguien que ha desaparecido. Ponen su foto, la última vez que lo vieron… y tú, como buena persona, lo compartes para ver si algún contacto puede ayudar. Es posible que estés haciendo más mal que bien.

La Policía Montada de Canadá ha publicado en su Facebook una advertencia que todos deberíamos tener presente siempre, antes de compartir nada. Muchas personas, sobre todo niños, son ocultados de sus padres para protegerlos. Hay cientos de niños maltratados, que sufren abusos en su hogar, y en algunas ocasiones, otro familiar se encarga de esconder al afectado en su casa para evitar que siga sufriendo (o se le retira la custodia).

La Polícia de Canadá advierte que, en algunas ocasiones, las publicaciones sobre niños y personas desaparecidas son realizadas por personas a las que se les ha prohibido acercarse a dicho “desaparecido”. Por ejemplo, un padre o una madre al que le ha sido retirado la custodia de su hijo. Si quieren volver a acceder al joven es probable que publiquen en Facebook que ha desaparecido. Posiblemente las personas cercanas al caso no comenten ni digan nada, pero Facebook es muy grande y siempre hay alguien que puede decir algo que no debe.

A lo que queremos llegar con esto es a la siguiente recomendación: no compartas todo lo que te encuentres en Facebook. Si no viene de una fuente oficial, como el perfil de la propia policía o de alguna organización o asociación especializada. Si viene de alguien que no conoces o del que no te terminas de fiar, lo mejor es que no compartas nada y avises al organismo pertinente de lo sucedido.

¿Alguna vez te has topado con uno de estos casos?

Fuente: andro4all.com