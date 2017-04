Maura Rivera sorprende a sus seguidores con un look nunca antes visto. Generó opiniones divididas

Maura Rivera es mucho más que una cara linda. La ex chica Rojo ha logrado mantenerse como una figura importante dentro de la televisión desde las primeras veces en que apareció bailando, hasta hoy, cuando forma parte del equipo del estelar de baile “Imparables”. La bailarina está a cargo de conducir el backstage del programa animado por Jean Philippe Cretton.

Recientemente, la mujer ha vuelto a hacer noticiar tras aparecer en pantalla con el cabello liso y con un flequillo hecho por los especialistas en extensiones AnyHair Cabello. Además, lució un elegante vestido negro y un collar de brillantes.

En su Instagram, explicó que este look no es definitivo y sólo fue para ese capítulo en específico. A través de redes sociales, algunos de sus seguidores destacaron lo guapa que se veía con su chasquilla. “Se te ve hermoso ese peinado podrías dejarte ese look”, “¡Estupenda!”, comentaron sus fanáticos. Sin embargo, a otros usuarios no les gustó para nada este look. “Te ves rara con esa chasquilla, parece peluca de payaso”, “Te admiro, pero tu maquillaje y la chasquilla de anoche no es para ti” , “Que mal, la chasquilla muy fea, se te ve muy mal”, criticaron en Instagram.

Revisa la fotografía a continuación…

Gracias por la sintonía de hoy!! En @imparableschv Este flequillo fue solo para el programa y es de @anyhairchile Joyas @oliverweberch @frenchbeautyspas A post shared by Maura Rivera (@maurarivera27) on Apr 6, 2017 at 9:17pm PDT

¿Qué te pareció este estilo?