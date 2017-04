10 Fantasías sexuales indescifrables que tiene la gente común

Cuando se trata de fantasías sexuales, nuestras mentes pueden ir a lugares extraños, creativos e inesperados. Dado que muchas personas tienen fantasías que nunca dirían a un compañero – o incluso quieren llevar a cabo en la vida real – las fantasías de otras personas son un gran misterio.

En la esperanza de “desmitificar” los mundos interiores atractivos y privados de otras personas, BuzzFeed pidió a las personas de todas las edades, géneros y sexualidades que describieran sus fantasías sexuales favoritas, y tuvieran en cuenta que: Sus fantasías sexuales no son malas o vergonzosas, es perfectamente natural fantasear con algunos escenarios salvajes, incluso aquellos que no tienen deseo o intención de llevar a cabo.

Esto es lo que dijeron.

1 – “Quiero que un chico caliente caiga sobre mí y me haga venir mientras mi novio mira para que finalmente pueda aprender a hacerlo bien”. – 19 años / Mujer / Heterosexual

2 – “Tener un poder sobrenatural para dormir con alguien que yo elija, y hacer que quieran dormir conmigo independientemente de su orientación”. – 30 / Hombre / Gay

3 – “He estado enamorado de mi ex durante los últimos nueve años .Después de un tiempo comencé a imaginar lo increíble que sería tener un robot que se veía y actuaba como mi ex, pero estaba realmente presente en mi vida. No tomo mucho tiempo para que esos ensueños se conviertan en fantasías sexuales que me han llevado a masturbarse con mucha más frecuencia y sólo por tener relaciones sexuales con mi ex robot. Mi actual novio moriría si lo supiera. – 39 / Mujer / Heterosexual –

4 – “Realmente tengo una fantasía de violación, literalmente nunca le diría a nadie o nunca pediría que lo hagan porque parece tan extraño. Hay tantas mujeres cuyas vidas han sido arruinadas porque fueron violadas, pero yo no elijo la fantasía, la fantasía te elige”. – 34 / Mujer / Heterosexual –

5 – ” Un entorno médico muy real con herramientas médicas reales y trajes y procedimientos y jerga, además de algún tipo de tortura, mientras que se ven obligados a mantenerse vendados, todo hecho por las mujeres, con tal vez un hombre viendo”. – 28 / Mujer / Bi –

6 – “Por alguna razón, siempre me enciende cuando un compañero muestra una emoción fuerte, así que mi fantasía es que yo y un hombre estamos en un hospital y alguien en su familia ha muerto. Está realmente molesto y llorando, y yo estoy molesto y llorando también, y entonces trato de hacerle sentir mejor besándolo y sosteniéndolo en mis brazos, entonces comienza besándome apasionadamente y nos metemos a hurtadillas en una habitación para hacerlo, realmente lento y un poco triste, pero muy Cariñosa y apasionada con un montón de gente fuera. Nunca oigo a nadie hablar de una fantasía ni nada cerca de esto, así que me siento un poco extraña y torpe y avergonzado, pero esa es mi fantasía”. – 19 / Mujer / Heterosexual –

7 – “Estar con dos hombres bi en una relación de amor, a largo plazo. No soy buena en el sexo, así que me encantaría ver cómo se hacen felices cada uno, y yo puedo unirme de vez en cuando, pero sobre todo me acaricio con ellos cuando terminen.” – 22 / Mujer / Asexual –

8 – “Cubriría a una niña de pies a cabeza con un brillo suelto, una gruesa capa de ella para que no puedas ver su piel debajo de ella, luego golpear su culo y sacudir sus tetas para ver el brillo caerse, mientras tanto, uso un vibrador con mi mano libre “. – 18 / hombre / Bisexual –

9 – “Pasar un día entero desnudo con mi mejor amiga, experimentar sexualmente entre sí, darse el uno al otro sin dejar nada intacto”. – 60 / Hombre / Homosexual –

10 – “La fantasía más grande que me envuelve es volver a casa muy tarde, mi esposa ya está dormida cuando llego a casa, así que en silencio entro en el dormitorio, me colo bajo las sábanas, tiro sus bragas a un lado y bajo sobre ella. Cuando ella se despierta, se mete las manos en el pelo después de los orgasmos (tal vez un par de veces), saca sus manos de mi cabeza para decirme que ha terminado. Salgo de debajo de las sábanas y me duermo a su lado sin habar una sola palabra “ . – 30 / Hombre / Heterosexual

