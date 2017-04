​Shakira le dedica canción a Gerard Piqué pero algunos fans la delatan con este detalle

La cantante colombiana Shakira presentó un nuevo tema que, estamos seguros, será parte de su próximo disco. “Me enamoré” es un tema hecho por Shakira para su amado Gerard Piqué, futbolista del Barcelona.

Gerard Piqué y Shakira tienen ya una sólida relación y dos niños, Milan y Sasha, frutos de su amor que se inició en el mundial de Sudáfrica 2010.

Sin embargo, los fans han notado un detalle sobre la siempre enamoradiza Shakira, pues afirman que no es la primera vez que le dedica un tema a alguna de sus parejas.

Shakira tuvo un largo romance con Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente de Argentina, a quien dedicó el tema “Día de enero”, “La pared” y “Que me quedes tú”. No solo eso, Shakira hizo participar a su ex en uno de sus videoclips más ‘feelings’ “Underneath your clothes”.

La cantante también compuso con el “corazón roto” el tema Sombra de ti y reveló que a los 17 compuso el tema “Antología”, sin duda, un himno de amor de la siempre romántica Shakira.