Cine Arte Alameda exhibirá Tommy de The Who, uno de los grandes nombres del Stgo Rock City

La gran obra maestra de The Who, “Tommy” (subtitulada) será exhibida el sábado 26 de agosto en el Cine Arte Alameda, en otra de las acciones del festival Stgo Rock City (29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental).

A finales de los sesenta, The Who ya era una de las bandas más sólidas de la historia del rock. “Tommy”, un disco conceptual que narraba la truculenta historia de un chico sordo, ciego y mudo, les permitió situarse en una posición privilegiada, repletando estadios con sus shows. Tommy es para muchos “la primera ópera rock”.

Fue llevada al cine como una adaptación dirigida por el inglés Ken Russell en 1975. Además de la banda integrada por Pete Townshend (candidato al Oscar por mejor banda sonora adaptada), John Entwistle, Roger Daltrey (que interpreta a Tommy) y Keith Moon, junto a estrellas como Tina Turner (La Reina del Ácido), Elton John (Pinball Wizard) y Eric Clapton (El Predicador). Aparecen también Jack Nicholson, Ann Margret (nominada al Oscar a mejor actriz por esta participación), Oliver Reed y Robert Powell.

También habrá barra de tragos y comidas, y una exclusiva venta de merch, cd’s y vinilos de las bandas presentes en el Stgo Rock City. Luego de la exhibición estará la banda “Hush”, interpretando lo mejor de los clásicos setenteros del rock. La fiesta seguirá con VJ Pancho Sepúlveda de radio Futuro.

*Entradas a la venta desde el lunes 14 de agosto en el Cine Arte Alameda.

Preventa: $4.000 (stock limitado de 100 tickets).

Entrada general: $5.000

Stgo Rock City el 29 y 30 de septiembre, el Estadio Monumental será la sede de una de las citas más memorables que haya vivido el rock en Chile. Será una verdadera tertulia entre regresos grandiosos como Guns n´Roses, Aerosmith, L.A. Guns y Marky Ramone, y de debuts de nombres esenciales como Def Leppard, The Who y Tyler Bryant, que no habían tenido la oportunidad de tocar en un escenario local hasta ahora.

A la venta en Puntoticket.com, tiendas Ripley, Hites y Cinemark de todo el país.

*Descuento especial de 15% para clientes BCI.

El Ciudadano