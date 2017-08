Con Tichi Lobos como protagonista vuelve exitosa comedia negra sobre discriminación sexual

¿Qué pasaría si los heterosexuales fueran constantemente discriminados y la homosexualidad, en cambio, se considerara normal, correcta y sana? Una inversión de roles, un mundo al revés, propone el montaje Heterofobia, que regresa a Teatro Sidarte a partir del 24 de agosto, buscando poner en discusión una de las principales dificultades de nuestra sociedad: la aceptación del otro.

A través de una hilarante comedia negra con elementos de thriller, el director Jimmy Daccarett pone en escena la segunda parte de su Trilogía de Identidad y Memoria Homosexual en Chile (después de Sangre como la mía, 2011-2012) para reflexionar en torno a nuestra capacidad de tolerancia y respeto. “Hoy la homosexualidad oscila entre las libertades adquiridas a medias y la constante reivindicación, gracias a la lucha de algunas organizaciones. Aparentemente hay menos miedo y censura, pero hechos como el bus de Marcela Aranda, los ataques del pastor Soto o la discusión sobre el matrimonio homosexual indican que aún existe intolerancia, discriminación y represión”, afirma.

Heterofobia es la historia de un grupo de actores aficionados, conformado por gays y lesbianas, que se propone hacer un montaje con el fin de reivindicar sus derechos. Para alcanzar un mayor impacto, convocan a una famosa actriz de televisión en decadencia (la única heterosexual del equipo) y los problemas nacen de inmediato, pues no logran ponerse de acuerdo. El conflicto no sólo da pie a una serie de fracasos artísticos, sino que hace aflorar los secretos más íntimos de cada uno de los miembros convirtiendo lo que prometía ser una linda acción creativa en pro de la diversidad, en un verdadero crimen.



La obra que se presentó a tablero vuelto y con excelentes críticas en su estreno 2015, en su segunda temporada 2016 y en enero de este año en el marco del VI Festival Internacional Santiago Off 2017, cuenta con dramaturgia de Pablo Dubott, música del destacado cantante nacional (Me Llamo) Sebastián y es protagonizada por Tichi Lobos, Marcia Pavez, Cristián Gajardo, Cristina Tàpies, Esteban Cerda, Andrés Escobar, Mario Ocampo, Patrizio Gecele y José Fernández.

COORDENADAS

Heterofobia

24 de agosto al 9 de septiembre

Jueves, viernes y sábado 20.30 horas

Sala 1 de Teatro SIDARTE

Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Barrio Bellavista

Gral. $6.000 Estudiantes y tercera edad $4.000, jueves populares $3.000

Teléfono: 2 777 19 66

Venta online en Dale Ticket

https://ticket.dale.cl/entradas/es/Heterofobia

Idea original y dirección: Jimmy Daccarett

Dramaturgia: Pablo Dubott

Elenco: Tichi Lobos – Marcia Pavez – Cristián Gajardo – Cristina Tàpies – Esteban Cerda – Andrés Escobar – Mario Ocampo – Patrizio Gecele – José Fernández

Asistente de dirección: Gonzalo Venegas

Diseño integral: Ricardo Romero

Música: (Me Llamo) Sebastián

Producción: Jonathan Sanhueza

Prensa: Claudia Palominos

El Ciudadano