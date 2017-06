Exposición rinde homenaje al oficio de pintar

Una veintena de obras al óleo sobre madera y tela, de la joven artista Filipa Eyzaguirre, se estarán presentando en el Centro Cultural Las Condes, hasta el 2 de julio. La muestra ofrece trabajos que son herederos de la estética y potencia del expresionismo abstracto, pero con pinturas como paradoja de sí misma.

La idea de este nuevo trabajo surge de la mano de una obra del pintor francés Gustave Courbet, y su pintura, titulada ¨Siete años de la vida del pintor o El taller del pintor¨, la cual es una manifestación de principios del autor que inspiraron la exposición de Filipa.

“Me di cuenta que mi manifiesto nacía de lo simple, de los elementos cotidianos que me rodeaban, de los materiales con los que trabajaba, de mi entorno cercano. Es por esto que comencé a trabajar con mi entorno de taller retratando los elementos con los cuales construía pintura o sus principios históricos como lo son el bodegón, la naturaleza muerta, la figura humana, la figura animal, relaciones afectivas. He ahí el título “Alegoría a la Pintura” que dice de una pintura que habla de sí misma” explica.

Filipa Eyzaguirre, ha participado en ferias de arte y muestras colectivas como Faxxi I, Santiago; Mediodía chica, Madrid; La Maison du Chili, París; Scuola Italiana, Santiago; Bienal de Florencia y Bienal de Venecia, Italia; Feria Art Santiago, y exhibe de forma individual en Artic Blue Gallery, Ibiza, y bipersonal en Galería La Sala.

Fecha: Desde el 2 de junio al 2 de julio de 2017

Lugar: Salas de Exposición Centro Cultural Las Condes. Apoquindo 6570.

Teléfono: 22 8969800

Horario: Martes a domingo, 10:30 a 19:00 hrs.

Entrada: Liberada.