Las actividades gratuitas que ofrecerá CorpArtes para todo público en la nueva versión de SANFIC13

En su decimotercera versión, Santiago Festival Internacional de Cine, SANFIC, organizado por CorpArtes y producido por Storyboard Media -a realizarse entre el 20 y 27 de agosto-, anuncia trabajos audiovisuales que podrán ser vistos de manera gratuita. Destacan SANFIC Educa y SANFIC INDUSTRIA -las cuales contarán con una serie de actividades adicionales-, además de SHOOT THE SHOOTER: YOKO ONO, Dream Come True.

En primer lugar, SANFIC Familia, que este año incorpora la línea Educa, traerá algunas películas nominadas a los premios Oscar y exhibidas en festivales como Cannes, Berlín y Toronto. Por su parte, la nueva propuesta educativa buscará acercar el séptimo arte a las nuevas audiencias. Fundación CorpArtes busca promover y hacer más accesible la cultura a nivel país, generando diálogos únicos entre los escolares y las distintas obras audiovisuales. En este contexto, además de las proyecciones de películas, se pondrá a disposición: talleres, cápsulas educativas y material pedagógico complementario, para profesores y alumnos.

En segundo lugar, SANFIC INDUSTRIA, que se presenta como el espacio de formación y promoción -dirigido a profesionales y nuevas generaciónes del medio audiovisual chileno y latinoamericano-, a través de sus distintas actividades busca promover y apoyar la creación de una industria de cine latinoamericano cada vez más potente.

Por último, en el marco de la exposición Yoko Ono, Dream Come True, que se exhibe en CorpArtes hasta el 22 de octubre de 2017, se ha programado una sección especial para las actividades de SANFIC13, denominada SHOOT THE SHOOTER: YOKO ONO, Dream Come True. Esta incluye siete piezas audiovisuales, filmadas entre 1967 y 1971, y parte fundamental de la obra de esta influyente artista internacional, quien ha sido pionera en el cuestionamiento del concepto y el objeto de arte.

Todas estas actividades son gratuitas. Más información en Sanfic.com

A continuación la programación SANFIC Educa:

Martes 22 agosto

Chico fantasma (11:00 hrs.– CorpArtes)

Miércoles 23 agosto

A la misma altura (11:00 hrs.– CorpArtes)

Jueves 24 agosto

¡Pucha! (11:00 hrs.– CorpArtes)

Viernes 25 agosto

Stefan Zweig: Adiós a Europa (11:00 hrs.– CorpArtes)

En el marco de SANFIC Industria, se desarrollarán una serie de actividades gratuitas adicionales. El detalle a continuación:

Muestra: “Correspondencias fílmicas – Cine en curso Chile”

Modera: Felipe Correa, Centro de Desarrollo Social del Cine – GATICINE

Martes 22 de agosto, 12:00 – 14:30 hrs.

Cineteca Nacional, Sala de cine

Abierto a todo público – Capacidad 210 personas

Charla: “Mercado VOD”, por Paula Gastaud, Programadora de Sofá Digital

Jueves 24 de agosto, 10:00 – 11:15 hrs.

Cineteca Nacional, Sala de cine

Abierto a todo público – Con aforo limitado

Charla: “Berlinale Shorts, oportunidades para el cortometraje”, por Maike Mia Höhne, Curadora de Berlinale Shorts

Modera: Carlos Núñez, Director Artístico SANFIC

Jueves 24 de agosto, 11:30 – 12:30 hrs.

Cineteca Nacional, Sala de cine

Abierto a todo público – Capacidad 210 personas

Charla: “Festivales Internacionales de Cine: Berlinale, Cannes, Guadalajara, Sundance y Venecia”

Modera: Carlos Núñez, Director Artístico de SANFIC

Jueves 24 de agosto, 17:30 – 19:00 hrs.

Cineteca Nacional, Sala de cine

Abierto a todo público – Con aforo limitado

Exhibición: “In the Fade, de Fatih Akin – Encuentro con Rainer Klausmann”

Modera: Joel Poblete, Programador SANFIC

Jueves 24 de agosto, 19:30 – 22:00 hrs.

Cineteca Nacional, Sala de cine

Exhibición de película: $3.000; encuentro gratuito con aforo limitado

Abierto a todo público – Capacidad 210 personas

Charla: “Circuito de Festivales Nacionales y Perfiles Curatoriales”

Modera: Joel Poblete, Programador de SANFIC

Viernes 25 de agosto, 16:00 – 18:00 hrs.

Cineteca Nacional, Sala de cine

Abierto a todo público – Capacidad 210 personas

Exhibición: “El ángel exterminador, de Luis Buñuel”

Domingo 27 de agosto, 15:30 hrs.

Cineteca Nacional, Sala de cine

Abierto a todo público – Capacidad 210 personas

Programación Shoot the Shooter: Yoko Ono, Dream Come True

Jueves 24:

Two Virgins + Mr. & Mrs. Lennon´s Honeymoon (19:30 hrs – CorpArtes)

Viernes 25:

Lion Wrapping Event + Apotheosis + Erection + The Museum of Modern Art Show (19:30 hrs – CorpArtes)

Sábado 26:

Imagine (18:00 hrs – CorpArtes)

Junto con estas actividades, ya se dieron a conocer los precios de las entradas y abonos para SANFIC13. La entrada general para todas las funciones tiene un valor de $3.000, mientras que habrá abonos de $12.500 por cinco entradas. Por otra parte, estudiantes y tercera edad podrán acceder a los mismos abonos por un valor de $9.000. Más información en http://www.sanfic.com/noticias/compra-tus-entradas-para-sanfic13/

El Ciudadano