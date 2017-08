¡Solo hasta el 19 de agosto! Abono especial para SANFIC13

Santiago, 8 de agosto 2017 – Desde el 20 al 27 de agosto CorpArtes presenta la decimotercera edición de Santiago Festival Internacional de Cine, SANFIC13. Para la ocasión ya están confirmadas cerca de 100 producciones internacionales y nacionales -incluyendo largometrajes y cortometrajes-, entre los que destacan atractivos estrenos del cine chileno e importantes producciones internacionales, contando con siete estrenos mundiales y 14 premieres latinoamericanas.

Las exhibiciones serán en Cine Hoyts -sede oficial del festival desde sus inicios-, en las salas de Parque Arauco, La Reina y Casa Costanera, además de exhibiciones en CorpArtes, Cineteca Nacional y Cine Radicales. La entrada general para todas las funciones tiene un valor de $3.000, mientras que los abonos de $12.500 por cinco entradas. Por otra parte, estudiantes y tercera edad podrán acceder a los mismos abonos por un valor de $9.000.

Esto se suma al reciente anuncio de la pronta llegada al país del actor, director y guionista Matt Dillon, invitado especial de SANFIC13 y responsable de éxitos tales como Drugstore Cowboy (1995), To Die For (1995), Loco por Mary (1998), Criaturas Salvajes (1998), La ciudad de las sombras (2003), Crash (2006), Tres son multitud (2006) y la reciente Un golpe con estilo. Otro de los grandes invitados al festival es el destacado director de fotografía suizo-alemán Rainer Klausmann, que formará parte del jurado de la Competencia Internacional y presentará su último film In the Fade, estrenada este año en el Festival de Cannes.

Respecto a la programación, esta estará compuesta por dos competencias de largometrajes -Competencia Internacional y Competencia de Cine Chileno-, además de la Competencia Cortometraje Talento Nacional, la nueva propuesta SANFIC Educa, que se suma a SANFIC Familia, Maestros del Cine, Visiones del Mundo y Shoot the Shooter -que incluirá trabajos de la artista Yoko Ono en el marco de la exposición Yoko Ono, Dream Come True, presentada en CorpArtes hasta el 22 de octubre-, entre otros.

Por último, la película que dará inicio al festival será La Cordillera, estrenada mundialmente en la sección Una Cierta Mirada del último Festival de Cannes. Se trata del trabajo más reciente del director argentino Santiago Mitre, y tiene como protagonistas a Ricardo Darín (El secreto de sus ojos), Dolores Fonzi y Erica Rivas, además de contar con las actuaciones del estadounidense Christian Slater y de los chilenos Paulina García y Alfredo Castro. Santiago Mitre y Dolores Fonzi estarán presentes en la jornada inaugural para dar inicio al festival el próximo 20 de agosto.

El Ciudadano