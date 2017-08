Testament + Nile en Chile

¡A veces hay que escuchar la voz del pueblo! Bajo esa consigna CHARGOLA PRO y SPIDER PROD han unido sus fuerzas para juntar los conciertos de TESTAMENT y NILE, ambos programados para el 24 de agosto.

Esta cita doble se llevará a cabo en el Teatro Caupolicán de Santiago en la misma fecha que originalmente estaba programada, jornada que contará también con la banda nacional MASSIVE POWER.

TESTAMENT llega a Chile en marco de su gira Brotherhood of The Snake Tour Latin America 2017, promocionando su más reciente disco “The Brotherhood Of The Snake”, lanzado el año recién pasado. Actualmente Testament está conformado por Chuck Billy (Voz), Eric Peterson (Guitarras), Alex Skolnick (guitarras), Steve DiGiorgio (Bajo) y Gene Hoglan (Batería), verdaderos próceres en este estilo musical.

NILE, la agrupación liderada por Karl Sanders trae lo mejor de su discografía, que la han llevado a ser una de las bandas de Death Metal Técnico más reconocidas a nivel mundial, con sus liricas basadas en el arte del antiguo Egipto y su potente entrega en el escenario.

Después de la salida de Dallas Toler, Brian Kingsland asumió el papel de voz y guitarra en la agrupación, continuando con el sonido que nos tiene acostumbrado Nile, donde la velocidad y potencia destacan en gran forma.

MASSIVE POWER es la banda nacional que estará encargada de abrir la jornada con todo el thrash metal de la vieja escuela.

COORDENADAS DE VENTA

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketek y sus comercios asociados, y sin recargos en Tiendas The Knife y RockMusick (Eurocentro y Portal Lyon), y sus valores son los siguientes:

Valor General

$30.000 Platea Alta

$35.000 Cancha

$45.000 Palco

Produce: Chargola Pro y Spider Prod​

El Ciudadano