Acusan al Municipio de Santiago de no renovar patentes a comerciantes que venden en las veredas del Persa Bío Bío

Los trabajadores del Persa Bío Bío acusaron al municipio de Santiago de vulnerar sus derechos, al no renovar las patentes a los comerciantes que venden sus productos en las veredas que rodean al histórico recinto del Barrio Franklin, según consigna el portal Sindical.cl.

“Aquí no solo se están vulnerando derechos de los trabajadores, sino que también se está vulnerando un acuerdo patrimonial que no se puede romper”, denunció Aymara Salamanca, consejera nacional y encargada de la Secretaría de Empleo, Informalidad y Temporalidad de la CUT, respecto de la notificación realizada por el Municipio de Santiago.

Salamanca denunció además el desalojo de la sede del Sindicato de Coleros Portales (comerciantes que se ubican en las ferias de la Villa Portales), ubicada en Ricardo Cumming, acción en la que sufrieron -señala- el despojo de sus utensilios de trabajo, razón por la cual “no se sabe hasta cuándo podrán trabajar por la falta de sus materiales de trabajo”.

“Hoy, la Municipalidad de Santiago está incurriendo en una ilegalidad que es vulnerar el derecho constitucional al Trabajo (…) y no está permitiendo a ejercer ese derecho ya sea quitándole las patentes o ya sea quitándole sus materiales de trabajo”, enfatizó Salamanca.

Ante esta situación, los dirigentes, tanto del Sindicato de Trabajadores del Persa BíoBío como los Coleros Portales, respaldados por la concejala de la comuna, Irací Hassler (PC), llegaron a presentar sus inquietudes a la reunión del Concejo Municipal que sesionó este miércoles, como es tradicional. Sin embargo, bajo excusas “impresentables”, a la mayoría se le impidió el ingreso a la sala y se alargó la tabla de puntos a discutir, de tal manera que tampoco se llegara a debatir la situación.

“Los trabajadores organizados, junto a la concejala Irací, se presentaron ante el Concejo Municipal que sesiona todos los miércoles a las 16 horas para presentar el caso, porque al final se tocan temas varios (…) Los concejos municipales son públicos, pero la municipalidad llamó a Carabineros para resguardar afuera de la municipalidad y llenó de funcionarios públicos el concejo para que la sala se llenara (…). Dejaron entrar a un grupo muy reducido, porque la excusa de ellos fue que la sala estaba llena, pero desde dentro la concejala denunció que estaba copado con funcionarios municipales, a quienes sacaron de sus actividades para poder llenar la sala y no pudiera entrar más gente”, relató Salamanca, quien también acompañó a los trabajadores.

Además, señaló otra anomalía: “Las tablas tienen comúnmente alrededor de cinco puntos a tocar. Los concejales votan a favor o en contra, pero esta tabla se alargó para que no se llegara al momento de los incisos, donde se tocan temas varios y que la concejala iba a tocar ahí, las inquietudes de los dos sindicatos”.

Para la dirigente, quedó claro que “coartaron este alegato que puede hacer la comunidad en los concejos municipales, por lo tanto los sindicatos ven una nula respuesta por parte de la municipalidad”.

Sobre la situación de los comerciantes del Persa BíoBío, Salamanca, contó que no se les renovará su permiso para trabajar y “a fin de mes, debieran salir del lugar (…) Sacarán a los que están en la calle, los que están por las veredas que es el tradicional (…) Es histórico, incluso con la ex alcaldesa Tohá se levantó el BíoBío, incluidos los trabajadores en ese espacio, como un barrio patrimonial. Por lo tanto, no tan solo se está vulnerando el derecho de los trabajadores sino que también se está vulnerando el acuerdo patrimonial que no se puede romper; los centros patrimoniales no se pueden tocar (…) Incluso el Persa BíoBío, se creó con ese tipo de trabajo, después se fue formalizando y llegaron locales comerciales y se empezó a regularizar, pero es histórico el que los trabajadores de la vía pública ocuparon las calles para vender, el persa de las pulgas como todos lo llaman”.

El impacto de estas decisiones de la alcaldía es tremendamente preocupante, toda vez que se trata de “trabajadores que están en condiciones precarias, son trabajadores muchos de ellos con problemas de salud que ven en esta opción de comercio en la vía pública, una alternativa de trabajo para ellos y llevar sustento a sus familias”. Es por ello, que puso énfasis en que esto es una grave vulneración al derecho al trabajo que toda persona tiene.

La dirigente, finalmente, denunció que tras estas situaciones “hay una persecución política, sobre todo a los sindicatos (…) Tenemos un Comité de Defensa de Trabajadores de la Vía Pública de Santiago y la tónica que se está dando con este alcalde, es que a todo comerciante que no trabajó en su campaña, les está quitando sus patentes para entregarlas a otras personas que sí le hicieron campaña”, añadiendo que con medidas como la de arrebatarles sus permisos, “lo que buscan es informalizar sus trabajos, porque al quitarles sus patentes, ellos quedan ilegalmente trabajando”.

Fuente: Sindical.cl