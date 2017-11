Consejo de Defensa del Estado se querella contra ex general director de Carabineros

El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por malversación de caudales públicos en contra del ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, quien estuvo al mando de la institución entre 2008 y 2011.

Según consigna este sábado el diario La Tercera, la acción judicial fue ingresada el pasado jueves al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y va dirigida también contra el general Jorge Serrano Espinosa, encargado de la Dirección de Gestión de Personas de Carabineros.

La publicación del matutino indica que la querella se vincula con los gastos por 21 millones 703 mil 191 pesos que el año 2010 salieron del Departamento de Relaciones Públicas de Carabineros, que en ese momento dirigía Serrano, y que fueron impugnados por la Contraloría.

“Si bien en 2011 el órgano revisor de cuentas dio por subsanada la observación, luego de que Carabineros informara que el monto había sido restituido, en el transcurso de la investigación de la Fiscalía la cifra volvió a salir a la luz”, explica el matutino, que agrega que, de acuerdo a la querella presentada, Gordon y Serrano usaron el dinero para “hacer obsequios a una funcionaria de Carabineros de Chile, sus familiares directos y otros fines absolutamente ajenos a la institución policial”.

“Recibí regalos de parte de mi general Gordon. También recibí zapatos, una mesa de madera, ropa como un traje de dos piezas. Quizás a veces le pedía cosas para ayudar a mi hermana”, declaró judicialmente la teniente María Angélica Hernández, involucrada en este caso.

Asimismo, añade el reporte, en la investigación se comprobó que el general Jorge Serrano devolvió el dinero de su propio bolsillo, tras solicitar un préstamo de casi 22 millones de pesos en la misma institución. Sin embargo, Serrano dijo que tras hacerlo, el general Gordon lo llamó a su oficina para decirle que le devolvería el dinero: “Me citó a su oficina y me expresó que era injusto que yo asumiera pagar una deuda que no era mía, sino institucional, por una mala gestión, un error involuntario, desconocimiento”.

“(Gordon) me dice que él asumirá el pago y me entrega un documento bancario, que es un depósito bancario donde él me devuelve la plata y, además, me explica que este dinero corresponde a un depósito que él tenía desde el mes de abril”, explicó Serrano.

Finalmente, el abogado del general (r) Gordon, Leonardo Battaglia, dijo al mismo medio que “la acción (judicial) es arbitraria”, porque “aquí no existió jamás un ánimo de defraudar el interés fiscal”. “Hasta ese momento no había existido jamás un reparo por parte de Contraloría -estamos hablando de 2011- en orden a poder adquirir estos regalos con dineros correspondientes a gastos de representación. Luego, se hizo el reparo correspondiente y, en ese marco, tal como declaran las fiscalizadoras de Contraloría que ya presentaron declaración, se procedió a la devolución de dicho dineros”, argumentó el abogado defensor.