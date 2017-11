Valentina Henríquez se siente mejor Habla la ex pareja de Tea Time: “Que la gente me apoyara, fue sanador” “La sumisión, degradación y humillación que hay, te hace creer que tú necesitas a esa persona emocionalmente y es una mentira, porque no lo necesitaba, sólo me dañaba psicológica y físicamente”, señaló.