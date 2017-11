La hija de una de las personas líderes en impulsar el paso por Chile del autodenominado “Bus de la Libertad”, rebautizado socialmente como el “Bus del odio”, cambiará su nombre y sexo legal con la asesoría del Movimiento por la Liberación Sexual (Movilh). A través de un comunicado, la organización destacó este evento como “un hecho de la mayor trascendencia para el debate público de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y adultos trans”.

El proceso legal se iniciará este mismo martes, ocasión en que la joven entregará su testimonio en una única conferencia de prensa, en la sede del Movilh. La voluntad de la protagonista, es que sea la primera y última vez que se refiera al caso.

Cabe destacar que nos referimos a la dirigenta y asesora de la UDI en el Congreso, Marcela Aranda, quien declaró “cuando tú me exiges por ley que yo reconozca que un niño nace neutro, que su biología, su sexo biológico, no tiene nada que ver con su identidad, entonces me estás diciendo que yo crea una cosa que está fuera de sentido común”.