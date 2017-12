Filmocentro Televisión S.A (VíaX, Zona Latina, Artv y BangTV), desde el 6 de octubre de 2017, se encuentra en proceso legal de negociación colectiva con el Sindicato Interempresa, que agrupa a trabajadores y trabajadoras, de los canales ya mencionados, y que se desempeñan tanto el área de contenidos como también la técnica.

Los trabajadores de estos canales han exigido beneficios básicos, tales como: reajuste anual, aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, gratificaciones, bonos por hijos, asignación colación y movilización igual para todos, días administrativos, entre otros puntos; frente a lo que la empresa ha dado sólo negativas y ha mantenido su postura de no sentarse a negociar con el sindicato.

El Presidente del Sindicato de Trabajadores de TVI, Pablo Rioseco, destaca que “estos beneficios son básicos, hemos notado que la empresa sostenidamente en el tiempo ha maquillado los sueldos de los trabajadores, lo que se ve reflejado –entre otras cosas- en la enorme disparidad que se recibe en las asignaciones de colación y movilización, en que algunos reciben $0 y otros $50.000 por misma función y misma antigüedad al interior de la empresa. Además de señalar, que esta es la primera vez que logran concretar las negociaciones, dado que han recibido frecuentes presiones por parte de los dueños del canal para que se disuelva cualquier intento de organización sindical.

Frente a esta situación y los malos tratos que el Sindicato Interempresa denuncia, se ha iniciado una negociación colectiva con la compañía Filmocentro Televisión S.A, en el marco de la ley, recibiendo constantes rechazos por parte de la empresa, que además se ha negado a sostener mesas negociadoras y a proporcionar la información financiera de

la empresa para la negociación colectiva, de acuerdo a las recientes modificaciones realizadas por la Reforma Laboral.

Los representantes de Filmocentro Televisión S.A, afirman que no están dispuestos a mejorar las condiciones de los trabajadores de los canales Vía X, Zona Latina y Bang TV. Ya que tras la salida de VTR los ingresos de la compañía no han sido los esperados, por lo mismo no están en condiciones de realizar ninguna mejora.

Sin embargo, todos los trabajadores han presenciado constantes despidos masivos y contrataciones injustificadas, viajes a Rusia de equipos completos con el fin de cubrir el Mundial, contrataciones de nuevos rostros reconocidos, como Álvaro Ballero, María Jimena Pereyra y Pablo Araujo, quienes no reciben sueldos menores. Además de la creación de nuevos espacios y contenidos para los canales, lo que no se condice con la situación de crisis económica a la que Filmocentro apela.

Además recalcan que tras la salida de VTR la disminución de más del 50% del personal, quienes han permanecido en la empresa han debido realizar doble trabajo, recibiendo como contrapartida malos tratos por parte de algunas jefaturas, tales como: hostigamientos, exigencias para realizar funciones que no corresponden a los contratos, acoso laboral, despidos de miembros del sindicato, amenazas, entre otros; a los que se han visto expuestos los trabajadores que están afiliados al Sindicato Interempresa, presidido por Pablo Rioseco y los que han sido denunciados en la Inspección del Trabajo. Esto además de que no son pocos los trabajadores que se han visto obligados a presentar licencias por estrés laboral, donde en gran parte de los casos, vieron afectada su salud tras sufrir crisis de angustia y/o pánico.

También expresan el pésimo clima laboral que se vive al interior de la empresa, el que ha derivado en despidos injustificados, donde se les ha negado el sueldo y la indemnización por años de servicio, como lo es el caso de Patricio Riesco, que realizaba funciones de camarógrafo. Además de renuncias por malos tratos y autodespidos, como en el caso de empleados como Rodrigo Ríos Salazar, periodista de la empresa, donde los tribunales fallaron a favor de los trabajadores.

Negociación Colectiva en Tribunales de Justicia y denuncia a la empresa por prácticas antisindicales.

La empresa ha sostenido que el sindicato interempresa se encuentra imposibilitado legalmente de negociar colectivamente, argumentando que éste agruparía a trabajadores de dos empresas -Comercializadora e Inversiones Play Music S.A. y Filmocentro Televisión S.A- que no se desempeñan en rubros o actividades económicas similares, no cumpliéndose por lo tanto el presupuesto del Artículo 364 inc.2º del Código del Trabajo que señala que “para los efectos de la negociación colectiva, los sindicatos interempresa deberán agrupar trabajadores que se desempeñen en el mismo rubro o actividad económica”. Esto contrasta con la visión del sindicato, que ha sido reafirmada en numerosas oportunidades por la Inspección del trabajo y por los Tribunales de Justicia. Así, mediante Resolución Nº 407/2017 de fecha 6 de noviembre de 2017,de la Inspección del Trabajo de Providencia, se declara que “el empleador se encuentra obligado a someterse al procedimiento de negociación colectiva reglada con el sindicato interempresa”, que fue reiterado en Resolución Nº 415/2017 en respuesta a un recurso reposición presentado por la empresa. Frente a esto, la empresa inició una demanda judicial el pasado 17 de noviembre, no siendo acogida nuevamente su pretensión.

Pese a las resoluciones del ente administrativo y de los Tribunales de Justicia, la empresa ha mantenido su postura de no sentarse a negociar con el Sindicato y no entregar la información financiera de la empresa para la negociación colectiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 316 del Código del Trabajo. Esta última informacion fue solicitada por vía formal a la empresa el pasado 11 de octubre y a la fecha, habiendo transcurrido casi 60 días de un plazo máximo de 30 que dispone la ley, no hay respuesta.

Así, la empresa ha incurrido abiertamente en prácticas desleales, ya que el artículo 403 letra b) del Código del Trabajo, establece como práctica desleal en la negociación colectiva: “La negativa a recibir a la comisión negociadora de el o los sindicatos negociantes o a negociar con ellos en los plazos y condiciones que establece este Libro (IV)”. Además, el mismo artículo en la letra c) establece como práctica desleal en la negociación colectiva: “el incumplimiento de la obligación de suministrar la información señalada en los términos de los artículos 315 y siguientes, tanto en la oportunidad como en la autenticidad de la información”.

Finalmente, Este jueves 29 de noviembre, el sindicato tuvo la última reunión con la empresa en la etapa de mediación obligatoria, no ecxistiendo ningún avance en las conversaciones, por lo que los trabajadores decidieron iniciar el proceso de huelga –que fue votada con un 98%- a partir de este lunes 4 de diciembre para exigir las condiciones mínimas que un trabajador necesita para desempeñar sus funciones.

Comunicado Emitido por los miembros del Sindicato Interempresa TVI.

Pablo Rioseco, Presidente del Sindicato Interempresa TVI.

Cristián Tapia, Secretario del Sindicato Interempresa TVI.