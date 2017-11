Mujeres abandonan a 4 cachorros en La Pintana: podrían ser acusadas por Ley Cholito

Graban infraganti con cámaras de seguridad, dos mujeres abandonando a cuatro caninos en la vía pública, quienes hoy, con la nueva Ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas, se arriesgan a 3 años de cárcel. Estas podrían ser las primeras personas formalizadas por este delito en Chile.

Este 11 de noviembre, se revelaron imágenes donde dos mujeres abandonaron a su suerte a cuatro caninos de 2 meses de edad, frente a una avenida de La Pintana. Las mujeres quedaron registradas en las grabaciones, mientras deambulaban con una caja con los animales dentro, buscando el momento preciso en que no fueran vistas para cometer el ahora delito, sin sospechar que estaban siendo grabadas.

Las imágenes fueron entregadas por un ciudadano a la ONG ProAnimal Chile las pruebas necesarias para presentar la primera denuncia por esta conducta, que a partir de la implementación de la Ley Cholito se convirtió en delito.

La ONG ProAnimal Chile y la impulsora de la Ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas, Patricia Cocas, se refirió al tema y señaló que “esta es una conducta muy generalizada en personas que no entienden que los animales son seres sintientes y no objetos que se desechan cuando no nos sirven”. También agregó que “el abandono como conducta está sancionado como un delito. Si además el animal sufre secuelas o daños, e incluso la muerte, el autor se arriesga a las penas drásticas de hasta 3 años de carcel más multa de 30 UTM”.

La Ley Cholito, publicada en el diario oficial en agosto de este año, incluye normas integrales de control poblacional y tenencia responsable, como la esterilización de animales, la educación en tenencia responsable, la adopción de animales y el trabajo con las organizaciones de protección animal.

La ONG Pro Animal informó que dos de los cuatro cachorros abandonados ya han sido adoptados, e invitó a quienquiera tener mascota, adoptar alguno de los dos restantes.

El Ciudadano