Paralizan proyecto que buscaba otorgar al pueblo pewenche el reconocimiento como etnia indígena

Este viernes 11 de agosto el diputado José Pérez Arriagada (PRSD) anunció que paralizó la tramitación de una iniciativa de su autoría que buscaba otorgar al pueblo pewenche el reconocimiento como etnia indígena principal de Chile mediante una modificación a la Ley Nº 19.253, más conocida como ‘Ley Indígena’.

La moción parlamentaria fue apoyada por los diputados Pedro Álvarez -Salamanca (RN), Cristián Campos (PPD), René García (RN), Fernando Meza (PRSD), Sergio Ojeda (DDC), José Ortiz (DC) y Jorge Sabag (DC), además de las diputadas Yasna Provoste (DC) y Alejandra Sepúlveda (IND) y había sido presentada el 1 de agosto pasado, a raíz de la petición del alcalde de Alto BioBío, Nivaldo Piñaleo Llaulén.

“Ahora lo retuve, está archivado en la Comisión (de Derechos Humanos y Pueblos Originarios). Mientras no haya acuerdo, no va a avanzar. A mí lo que me interesa es que esto sea para mejor y no para estar provocando divergencias de ninguna naturaleza en el mundo mapuche”, afirmó el diputado Pérez.

Mapuche pero diferente

El proyecto que buscaba modificar la ley indígena -en su artículo primero, inciso segundo- se basó en un escrito enviado el 1º de junio por el alcalde Piñaleo a senadores y diputados del distrito, en el cual se hacía referencia a que los pueblos pehuenche eran distintos a los mapuche en sus modos de vida y costumbres.

“Seguramente, él (el alcalde) previamente había hecho un trabajo en su comunidad. No me cabe duda ninguna que debió haber sido así. Y lo va a seguir discutiendo a objeto de, en reuniones posteriores, la gente tome un pronunciamiento. Mientras eso no ocurra, esto no va a avanzar”, argumentó el representante radical de las comunas de Alto Biobío, Antuco, Laja, Los Angeles, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara y Tucapel.

Sin embargo, esta visión no fue compartida desde organizaciones como Ad Mapu, el Parlamento Autónomo Mapuche e incluso algunos diputados. Por ello, mientras viajaba a Los Angeles, el diputado José Pérez se refirió a los hechos. “Han habido algunas divergencias, por lo que se paralizó hasta que no haya un acuerdo más generalizado. Absolutamente ninguno de los diputados que apoyaron la iniciativa ha desistido. Es justamente por estos comentarios que aparecen, de gente de distintos sectores, que al sacar este proyecto adelante estaríamos dividiendo al mundo mapuche. Y esa no es la idea, en absoluto”, afirmó.

Consultado por El Ciudadano acerca de las opiniones surgidas a raíz de la iniciativa, el legislador declinó emitir comentarios al respecto. “No me voy a referir a las críticas porque la misma solicitud se la habían hecho a los parlamentarios de la región. Ahora, si la correspondencia no se la entregan a algún diputado, no es culpa mía.”

Gabriel Muñoz