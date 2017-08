Presidente Federación de Rodeo: “El ganado no se faena al día siguiente, se va a un hotel de 5 estrellas”

Este lunes en el programa Aquí se debate de CNN Chile se abordó el tema del rodeo en nuestro país a partir de la pregunta de si hay o no maltrato en esta práctica.

Participaron del espacio Miguel Mallea, presidente de la Federación Nacional de Rodeo, y José Kauffman, vicepresidente de la ONG Animal Libre.

Entre otras cosas, la discusión giró en torno a si es necesario o no continuar con una actividad que -según se ha podido comprobar a través de registros audiovisuales, como el mismo que expuso Kauffman en el programa- lleva a cabo un maltrato permanente a los animales que son obligados a participar del llamado “deporte nacional”.

“El rodeo básicamente implica tomar un animal, aterrorizarlo, echarlo a correr en una media luna, para que finalmente sea golpeado por un par de caballos”, sostuvo el representante de Animal Libre.

Fue frente a este cuestionamiento que, entre otros argumentos, el presidente de la Federación señaló que “el ganado que se corre (en el rodeo) no se faena al día siguiente, va a un hotel de 5 estrellas, a comer su buena ración de comida y después sale de 550 kilos a un matadero”.

Junto con ello, Mallea dijo luego que no era conveniente terminar con esta práctica ya que habían alrededor de 5 millones de personas vinculadas a la actividad y que esta generaba diferentes tipos de empleo. Frente a esto, Kauffman respondió que eso no es una razón para mantener una actividad que genera un maltrato, apuntando como ejemplo para ello que “en Chile existió la CNI, que también daba mucho trabajo”, pero que no por eso correspondía que siguiera funcionando.

