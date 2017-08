Profesionales de Teletón en huelga acusan al directorio de desvalorizar su trabajo

Este jueves comenzó la huelga del Sindicato de Profesionales Teletón, agrupación que reúne a 348 trabajadores a nivel nacional, cerca del 80% de los profesionales de la institución, según apuntaron desde la organización sindical.

Esta es la primera huelga protagonizada por el sindicato, a cuya formación acuden médicos fisiatras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, educadoras, psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos, enfermeras y protesistas.

La huelga responde a la negativa de la empresa ante el proyecto de contrato colectivo presentado por los trabajadores. Estos últimos incluso solicitaron a la Dirección del Trabajo una mediación obligatoria, instancia que no produjo consenso entre trabajadores y empleadores.

En diálogo con El Ciudadano, Alejandra Martínez, educadora diferencial y presidenta del sindicato, explica que el proceso de negociación considera un mejoramiento de las remuneraciones, días de permiso, ampliación del horario de colación y mejores condiciones de trabajo, en general.

Además, los profesionales solicitan más apoyo en materia de capacitación. «Somos profesionales que permanentemente estamos en especialización, pero sentimos que no tenemos el apoyo de la empresa», comenta la dirigenta.

La postura del sindicato

En un principio, la propuesta de los trabajadores contemplaba un reajuste real de 9,5%, petición que fue respondida por la empresa con un paupérrimo 0,5%, lo que según cálculos del sindicato equivale a un alza de $3.700 en promedio.

En el proceso de mediación obligatoria, los trabajadores bajaron sus aspiraciones a un 5% de reajuste real. La respuesta de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado (entidad que ejerce como contraparte) llegó al 1,8% de reajuste, unos $12 mil, de acuerdo al sindicato.

«Si bien nosotros no esperamos tener la mejor remuneración de Chile a nivel de sueldos de salud, sí consideramos que se tiene que demostrar de alguna forma en las remuneraciones que somos líderes en rehabilitación, porque efectivamente somos personas muy especializadas, con mucho conocimiento, pero que eso no está reflejado de ninguna manera en las remuneraciones», sostiene Alejandra Martínez.

En cuanto a las condiciones de trabajo, la dirigenta reconoce acercamientos, pero no acuerdos. Sobre el horario de almuerzo, actualmente, los trabajadores cuentan con 30 minutos. Ellos piden una hora, pero la oferta que recibieron consta de 40 minutos, pero compensando con el tiempo no asistencial, «es decir, el tiempo que tenemos cuando no atendemos niños directamente», explica la presidenta del sindicato.

Otro punto de la negociación aborda los días de permiso. «Por la negociación colectiva anterior, ganamos el beneficio de tener tres jornadas laborales similares a los permisos administrativos que existen en el servicio público, pero a diferencia de ellos, nosotros no podemos hacer libre uso. Pedir un día completo significa un proceso burocrático interno no menor. No puedo pedirlo para alargar un fin de semana largo, tampoco previo ni post fin de semana», argumenta Martínez.

En relación a este punto, el sindicato flexibilizó su postura, pidiendo sumar un día más o bien liberar su disponibilidad. Ambas ideas fueron rechazadas, según el relato de la educadora diferencial.

Críticas al directorio

En el comunicado a través del cual el sindicato informó a la opinión pública sobre el inicio de la huelga, se alude al directorio de la fundación, compuesto por varios peces gordos del empresariado nacional: Daniel Fernández, Ignacio Cueto, Alfredo Moreno y Lázaro Calderón, entre otros, figuran a la cabeza de la Teletón.

Los trabajadores acusan que el directorio carece de «una visión que potencie a sus trabajadores», que no reconoce el impacto del trabajo de los profesionales de Teletón, «desvalorizado nuestro rol profesional, demostrando un desinterés en retenernos, pero pretendiendo además ser un líder en rehabilitación y un referente nacional», de acuerdo a la denuncia de la organización sindical.

Alejandra Martínez describe que «en su jerarquía, la gran jefatura corresponde a un directorio, que es de empresarios. Por lo tanto, hasta donde la mesa negociadora de la empresa nos ha referido, es desde este directorio de donde no han permitido mayor movilidad en concepto de remuneraciones».

«Queremos dejar súper en claro es que no estamos pidiendo un aumento de remuneración increíble o desmesurado. Entendemos la empresa en que estamos, la valoramos y nos gusta nuestro trabajo, pero sí creemos que al menos en alguna medida se tiene que reflejar en las remuneraciones el nivel de especialización que tenemos, porque lo que ha provocado que estos sueldos estén solo dentro del promedio, es que en los últimos años ha habido una alta rotación de profesionales», explica la dirigenta sindical.

Desde Teletón han señalado que «la decisión del Sindicato de Profesionales ciertamente afectará las atenciones normales; no obstante, tomaremos todas las medidas para que las familias que requieran atención de urgencia o situaciones especiales, puedan ser asistidas».

Por su parte, Alejandra Martínez detalló que el equipo de emergencia está compuesto por una decena de trabajadores, de modo que permanece una enfermera por instituto, de Arica a Coyhaique. Adicionalmente, se mantiene en labores un grupo de profesionales que atiende a pacientes hospitalizados en la Clínica Bicentenario, quienes necesitan atención permanente.

Felipe Menares Velásquez