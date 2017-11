El Sindicato Nacional de la Isapre Nueva Más Vida, que agrupa a trabajadores de la extintas Isapres Más Vida y Óptima, inició su proceso de negociación colectiva con amedrentamientos por parte de la empresa a aquellos que se sindicalizaron.

Tras la quiebra de la Isapre Más Vida, los dueños de Isapre Óptima decidieron comprar la cartera de clientes de Más Vida, dando origen a una nueva institución llamada Nueva Más Vida. La compra además incluyó el compromiso de no despedir a los trabajadores que tenían y mantenerles sus contratos.

Pero, la plana ejecutiva de Óptima no renovó los contratos de los dirigentes sindicales de Más Vida, quienes están llevando una demanda en contra de la empresa. Ante ese escenario, el único sindicato en la empresa era el que venía de la Isapre Óptima, quienes decidieron crecer haciendo un llamado a todos quienes eran parte de Nueva Más Vida.

“Ahora somos 226 socios. Pero hemos tenido problemas, porque nos despidieron a 12 socios a principios de noviembre, así que apuramos la negociación colectiva y presentamos nuestro proyecto el 09 de noviembre y todos quienes fueron desvinculados tuvieron que ser reincorporados por estar afectos al fuero de negociación, que parte 10 días antes de la presentación del proyecto”, contó el tesorero del sindicato, Salvador Tripallan.

Iniciaron así un proceso en el que la primera respuesta del empleador, el día 20 de noviembre, fue un no rotundo a todas sus solicitudes. “Nos dijo que no a todo, sin explicar por qué, así que estamos haciendo la reclamación en la inspección del Trabajo, porque deben exponer sus argumentos y no dijeron nada”, acusó Tripallan.

Los puntos clave para el sindicato son un reajuste del 150% del IPC en sus salarios cada seis meses, que todos los socios tengan bono de locomoción y colación, y que mejoren las condiciones de trabajo de los vendedores en terreno.

El dirigente afirmó que lo peor del proceso ha sido el hostigamiento del empleador a los trabajadores que se sindicalizaron, especialmente a aquellos que tienen plazo fijo. “Han hecho a la gente ir a firmar a notaria que renuncian a participar del sindicato y por ende de la negociación colectiva. Esta es una situación reciente y que estamos evaluando”, sentenció.

Por el momento, están enfocados en la reclamación y esperando una nueva fecha para reunirse con el empleador. El dirigente afirmó que la gente está molesta con la respuesta de la empresa, pero con muy buen ánimo respecto a la negociación.