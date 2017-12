Luego de la polémica generada por la norma del Ministerio de Salud que planteaba limitar la cantidad de mascotas por cada 100 metros cuadrados, finalmente, este lunes, la autoridad anunció que no aplicará dicha norma.

“Eliminamos el metraje de la propuesta de reglamento (para la tenencia de perros y gatos) evidentemente por los cuestionamientos recibidos en el proceso de la consulta”, declaró a La Segunda Alonso Parra, el jefe subrogante de la Oficina de Zoonosis y Vectores de la División de Políticas Públicas y Promoción del Minsal, que lanzó una consulta pública sobre el reglamento de la ley de tenencia responsable de mascotas, disponible en la web del Minsal.

Allí, uno de los artículos planteaba que en las casas habitación de sectores urbanos o rurales con “una superficie de terreno inferior o igual a 100 metros” el “número máximo permitido será de una mascota o animal de compañía, considerando perros y gatos”, normativa que de no cumplirse, consideraría el “traslado de los animales en exceso a centros de mantención de animales debidamente autorizados”.

“Más allá de las medidas sanitarias, no nos interesa restringir la tenencia de mascotas, sino fijar las condiciones adecuadas tanto para el animal como para las personas que habitan con ellos”, dijo Parra al vespertino, agregando que “nuestra intención no es generar un instrumento que se transforme en una medida policíaca ni draconiana. Nos interesa promover mejores medidas de tenencia. No queremos que las personas entreguen sus mascotas, sino que éstas sean mantenidas en buenas condiciones, es decir, con unos buenos manejos sanitarios y bien alimentados”, concluyó el funcionario.