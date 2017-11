Trabajadores del Terminal Pesquero protestaron en MEGA por reportaje de “Misión encubierta”

Expresando su molestia a través de cánticos como “somos comerciantes, no delincuentes”, la mañana de este miércoles locatarios y trabajadores del Terminal Pesquero de Santiago marcharon desde ese recinto hasta las instalaciones de MEGA, con el objetivo de manifestarse en contra de lo expuesto en el programa “Misión encubierta” el domingo recién pasado. Entre otras cosas, en el espacio se denunció la venta de pescado en mal estado, así como también la práctica de lo que se ha denominado como “pesca ilegal”.

Los trabajadores y trabajadoras plantean que más de 500 familias del Terminal Pesquero se han visto afectadas por este hecho. “Se han visto insultadas, vulneradas; pasan los vehículos por fuera de nuestro lugar de trabajo diciéndonos que somos unos cochinos, unos sucios y que vendemos pescado podrido y eso no es así”, señaló Nataly Hernández, trabajadora del Terminal, respecto al escenario que enfrentan los locatarios como ella y que -según denuncian- se ha traducido en una baja en la llegada de compradores al recinto.

Junto con explicar que están de acuerdo con que a través del reportaje se haya querido sacar a la luz el cuestionado manejo de la Administración del Terminal -a la que calificó de “corrupta, negligente y que tiene en condiciones deplorables a los trabajadores y comerciantes”- acusó que en la investigación no se realizó una reflexión crítica sobre la llamada “Ley Longueira”. “Tenemos una Ley de Pesca que beneficia a siete familias, agrupadas en cuatro empresas que tienen casi al 80% del mar de todos nosotros”, recordó Hernández.

La aplicación de dicha normativa, aseguró, es lo que explica, por ejemplo, el por qué se genera mercado negro en las puertas del recinto. “Tenemos una ley que rige nuestro rubro y que redujo las cuotas de pesca a los artesanales, por lo tanto nosotros como comerciantes, transportistas y trabajadores del rubro nos vemos afectados directamente porque no se nos entrega la visación del producto que compramos en las caletas”. En ese sentido, añadió que “por lo tanto, corremos el riesgo de ser fiscalizados por Sernapesca, que nos decomisen lo que tenemos, quitándonos nuestros vehículos o haciéndonos pagar multas millonarias”.

A su vez denunció que, por el contrario, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) “no es fiscalizada ni controlada desde el año 2012”. “¿Por qué a los comerciantes nos fiscalizan de lunes a lunes? ¿Por qué la Administración del Terminal Pesquero le facilitó una oficina a Sernapesca, mientras que frente a la industria velan por su ausencia?”, cuestionó la locataria. Además, acusó que “la mayor cantidad de pesca ilegal también las realizan los industriales”, advirtiendo que la “pesca de arrastre está devorando nuestras costas, realizando un daño que es irreversible”.

“Nos hemos visto en la obligación de dar explicaciones”

Quien también participó de la manifestación en las afueras de MEGA fue el llamado “pescador caminante”, quien se ha dado a conocer luego de que comenzara un recorrido por Chile reuniendo firmas para anular la Ley de Pesca. Gerardo Díaz declaró que “lo que ocurrió en ese canal es ridículo, estúpido, por unas personas que no tienen conciencia alguna del trabajo que aquí se realiza”. Junto con ello, añadió: “No puede ser que castiguen a los trabajadores por una irregularidad de la Administración del Terminal Pesquero”.

Bernardo Espinoza, comerciante minoritario de Puente Alto que vende pescados y mariscos, se sumó igualmente a la protesta, relatando que desde el día domingo en la mañana, antes de que se emitiera el capítulo de “Misión encubierta”, ya habían surgido problemas en el desarrollo de su actividad. “Solo bastó que se hiciera la propaganda para que las cosas en Puente Alto se vieran afectadas. Es una de las comunas que tiene una de las mayores cantidades de cargas de pescados y de pobladores, y hoy nos hemos visto en la obligación de darle explicaciones a cada uno de nuestros clientes sobre de dónde y cómo llegamos con el pescado a la comuna”, señaló.

Espinoza defendió a los trabajadores y locatarios del Terminal Pesquero, asegurando que “hay buenos comerciantes y malos comerciantes, como en una feria, como en Lo Valledor, en un supermercado o en una carnicería. El programa que se emitió no refleja la realidad de lo que sucede en el Terminal Pesquero”. Junto con ello, argumentó que si bien son conocidas algunas falencias dentro del recinto, “eso no significa que el Terminal no trabaje en buenas condiciones de comercialización, de enfriamiento; hay salas de proceso que están en buen estado que no son del Terminal, sino que de los propios comerciantes, y son ellos con quienes tendrían que haber hablado”.

Daniel Labbé Yáñez