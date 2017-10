Usuaria de Uber denuncia agresión de conductor: sufrió golpes de puño y terminó con dientes rotos

Una brutal agresión denunció una usuaria de Uber, identificada como Ingrid Fuenzalida, quien relató un lamentable episodio vivido por culpa de un conductor de la popular aplicación.

Por medio de su Facebook, Ingrid cuenta que la noche del 20 de octubre salió con sus amigas a un local ubicado en calle Santa Isabel, en la comuna de Providencia. Cuando se retiró del lugar, pidió un vehículo usando la aplicación Uber, el cual llegó minutos más tarde a cargo de un conductor identificado como Renato Viveros.

Dentro del vehículo –continúa la narración de Ingrid– el conductor le preguntó por la ruta que debía seguir para llegar a destino. Al ver la dirección, Viveros le pidió que se bajara, pero la denunciante se resistió alegando que por la hora podía ser peligroso descender del auto a medio camino, por lo que le solicitó que se devolviera al punto de encuentro, en Santa Isabel.

Ingrid señala que esa idea irritó al chofer, quien le ordenó nuevamente que se baje. La usuaria llamó a Carabineros y, al terminar la llamada, el conductor habría decidido acelerar a toda máquina.

“No sé dónde se metió, luego paró en un callejón oscuro y solo, se bajó del asiento del conductor con una actitud muy violenta, abre mi puerta (la del copiloto) me desabrocha el cinturón de seguridad y me toma con fuerza desde el pecho tironeándome y dándome golpes de puño, al sacarme del auto a golpes me tiró al suelo con fuerza dejando lesiones en mentón, quebrando parte de dos de mis dientes, y dándome más golpes, dejó mis rodillas sangrando rasmilladas (sic) al igual que mi codo, marcas en el cuello de cuando me tomó para sacarme del auto y sus manos marcadas en mi antebrazo debido a la fuerza que aplicó al golpearme”, describe Ingrid Fuenzalida en una publicación de Facebook.

La mujer afirmó además que Viveros se fue, la dejó sola y se llevó su celular. Una persona la ayudó a llegar hasta el punto de Carabineros ubicado en Plaza Italia, quienes la trasladaron a constatar lesiones, para luego presentar una denuncia en la fiscalía de Ñuñoa.

“Con mi pololo nos contactamos con Uber quienes nos entregaron los datos del conductor y nos indicaron que nos enviarían información para poder aportar a todo el tema legal que conllevo esta agresión puesto que esto es un delito contra la mujer y además un robo ya que se llevó mi celular, el cual después botó en la calle”, apuntó Ingrid.

A radio Bío Bío, la denunciante comentó que “Uber no se ha comunicado conmigo, he sido yo la que se ha acercado, pero sin obtener respuesta. Solo me han dicho que aportarán todos los datos a las autoridades. Uber se excusa en que ellos no son una empresa de transporte sino de tecnología y lo que ellos venden es la aplicación y no el transporte de pasajeros”.

