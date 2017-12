Los trabajadores de Filmocentro Televisión S.A —empresa que reúne a los canales Vía X, Zona Latina, Bang TV y ARTV— anunciaron el inicio de una huelga legal a partir del próximo lunes 4 de diciembre.

Desde el 6 de octubre, el Sindicato Interempresa lleva adelante la negociación colectiva con la empresa, donde los empleados de las áreas de contenido y técnica ha exigido reajuste anual de sueldos, aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, gratificaciones, bonos por hijos, asignación de colación y movilización igual para todos, días administrativos, entre otros.

Según un comunicado emitido por el sindicato, la empresa “ha dado sólo negativas” frente a sus peticiones y “ha mantenido su postura de no sentarse a negociar”. “Estos beneficios son básicos, hemos notado que la empresa sostenidamente en el tiempo ha maquillado los sueldos de los trabajadores, lo que se ve reflejado –entre otras cosas— en la enorme disparidad que se recibe en las asignaciones de colación y movilización, en que algunos reciben $0 y otros $50.000 por misma función y misma antigüedad al interior de la empresa”, agrega la misiva.

“Esta es la primera vez que logran concretar las negociaciones, dado que han recibido frecuentes presiones por parte de los dueños del canal para que se disuelva cualquier intento de organización sindical”, sostiene Pablo Rioseco, presidente del Sindicato de Trabajadores de TVI, en la carta.

El comunicado continua señalando que “los representantes de Filmocentro Televisión S.A, afirman que no están dispuestos a mejorar las condiciones de los trabajadores (…) Ya que tras la salida (de los canales de la señal) de VTR los ingresos de la compañía no han sido los esperados. Por lo mismo no están en condiciones de realizar ninguna mejora”.