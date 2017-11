Musk, un hombre conocido por sus aventuras cósmicas, baterías gigantes y curiosos tweets llenos de juego lingüístico, se preguntó el 28 de noviembre “por qué no hay una Sociedad Plana de Marte”. Si ya existe una insólita Sociedad de la Tierra Plana, entonces es lógico preguntarse si la Tierra es el único planeta que tiene forma de plato.

Why is there no Flat Mars Society!?

La cuenta oficial de Twitter de la Sociedad de la Tierra Plana respondió al tweet de Musk, afirmando que Marte, a diferencia de la Tierra, es redondo.

“Hola Elon, gracias por la pregunta. A diferencia de la Tierra, se ha observado que Marte es redondo. ¡Esperamos que tengas un día fantástico!”

Hi Elon, thanks for the question. Unlike the Earth, Mars has been observed to be round.

We hope you have a fantastic day!

— Flat Earth Society (@FlatEarthOrg) November 28, 2017