Nueva APP promete ser una potente herramienta para cultivadores y consumidores de Marihuana

Ser una plataforma de procesos de cultivo y experiencias de consumo de cannabis, es lo que un grupo de aficionados a dicha planta se propuso con la creación de la aplicación para smartphones BudBuds.us.

Una APP que tiene sus orígenes entre Brasil, Uruguay y Estados Unidos, que está dirigida por Sergio Barba y cuyo representante en Chile es Matias Zarzar.

Orientada especialmente al uso medicinal de marihuana, BudBuds.us es la más reciente aplicación creada para apoyar y orientar a consumidores y cultivadores de la planta durante su proceso de desarrollo; siendo su objetivo central, ayudar a los productores en maximizar su producción y la calidad de su cultivo.

Para ello la plataforma ofrece variadas herramientas, dirigidas especialmente para los canabicultores en el ingreso de datos como: fechas de abonos, cambio de foto periodos, rangos de PH, Electroconductividad, TDS, temperatura, humedad, control de plagas, podas, adjuntar fotografías y mucho más.

Asimismo, esta aplicación ofrece a los consumidores una interfaz divertida y limpia para expresar y registrar sus experiencias mientras consumen. “Lo que nosotros queremos, es ayudar a los cultivadores y consumidores enfocándonos en el área medicinal de la planta. Esta es una herramienta muy poderosa, sirve para trabajar tanto en el área lúdica, las cannabis cup, como en el área medicinal para rastreo de datos médicos y más”, contó Matías Zarzar.

Esta plataforma cuenta con un sistema de trazabilidad que opera a través de códigos QR, con un lector disponible dentro de la APP. Gracias a esto, los grower (cultivadores) podrán apuntar los datos de su planta en un solo lugar, de forma ordenada y accesible. “Con esta aplicación ya no anotarás en cualquier parte los datos que necesitas para el cuidado de tus plantas. Budbuds te ayudará a tenerlos siempre frescos, por ejemplo: cómo y cuándo abonaste, cambios de fotoperiodo, cuándo regó, cuál es la humedad, cuál es la temperatura, etc.”, explicó el representante de BudBuds Chile.

Para hacer más completa esta labor, la APP cuenta con 12 mil variedades catastradas en todo el mundo, así como con una gran variedad de nutrientes que en la actualidad están disponibles en el mercado a través de los grow shop. Es por ello que la aplicación puede ser descargada en cualquier parte del mundo a excepción de Brasil y Rusia. “Estamos en conversaciones con Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCCA, en Uruguay y con Fundación Daya en Chile. También operamos en Argentina y tenemos nuestra central en Estados Unidos”, señaló Zarzar.

¿Cómo funciona la APP?

Luego de descargar esta aplicación gratuita, se deben ingresar los datos y crear una cuenta, por lo que solo es necesario contar con un correo electrónico. Al completar los campos, solo queda ingresar la o las plantas, sus características y ya comienzas a recibir la orientación necesaria para el cuidado de ésta.

La APP cuenta con códigos QR adhesivos e impermeables los que se pueden poner directamente a la maceta. También se pueden imprimir desde la aplicación al tomar un pantallazo e imprimirlo.

“Otra de las tareas que la aplicación te permite, es entregar un review del cogollo. Por ejemplo, yo le regalo a una persona una cantidad X y le entrego el código QR. Esa persona al descarga la aplicación toma el código QR que yo le di, lo escanea y podrá hacer una reseña de lo que a él o ella le pareció el color, sabor, tacto olor; qué le pareció en su cabeza, en su cuerpo. De todo podrá hacer en este review y lo más importante es que me lo podrá hacer llegar sólo a mí, debido a la trazabilidad de los códigos QR”, contó Matías.

Otra de las herramientas que BudBuds te entrega es la posibilidad de dejar a cargo de tu planta a un tercero. Es decir, cuando tengas un viaje largo le pides a un amigo que cuide la mata, para lo que deberá descargar la aplicación. En ella encontrará un paso a paso con todo lo que tiene que ir realizando durante el día y el dueño de la planta podrá ir chequeando qué ha hecho su amigo en su cultivo.

La preponderancia del fenotipo

Para la gente detrás de BudBuds, el fenotipo en el mundo cannábico es de mayor relevancia que la genética. “No perseguimos genética, porque ya está lleno de bancos que se dedican a eso y nosotros no pretendemos hacer nada en ese campo”, dice Matías Zarzar quien explicó que el fenotipo es el “condimento extra” donde los cultivadores, el clima y todos los elementos de un cultivo en particular se mezclan, para dar un resultado distinto y especial.

“A nosotros nos interesa el fenotipo y por eso realizaremos la trazabilidad de éstos a través de los códigos QR. Por ejemplo, tenemos una planta campeona de una cannabis cup, clonamos la planta y realizamos el seguimiento de los mismos a través de los código QR y los vamos ingresando dentro de la aplicación. Así vamos a poder tener siempre ese fenotipo trazado e identificado y podremos saber cuáles fueron los pasos de su cultivo y las condiciones en las que se desarrollo”, explicó.

Sin embargo, debido a la alta seguridad del sistema no se podrá obtener la ubicación de ese fenotipo, ya que el servidor está pensado para no linkear las cuentas con los correos electrónicos. Por ese motivo tampoco se deberá perder la contraseña de la cuenta, porque no existe la posibilidad de encontrar la cuenta por parte del servidor. “Al comenzar a usar la aplicación te entregamos un token maestro para que lo anotes y con eso puedas hacer una nueva contraseña. Pero si la pierdes y no conoces el token, no podemos linkearlo a tu mail, porque no sabemos cuál es tu cuenta. Además el servidor solo ingresa el país, es decir, no diferencia ciudades”, manifestó el representante chileno de BudBuds.

¿Cómo es su uso medicinal?

Esta plataforma es una potente herramienta en el uso de cannabis medicinal. Por ejemplo, un niño con epilepsia refractaria que está tomando una medicina en base a cannabis, se le entrega una dosis para dos meses. Una vez en casa, la madre le da las dosis y sigue el tratamiento. Al volver donde el especialista a los dos meses después, le hacen una serie de preguntas, que por lo general no puede responder con precisión porque no recuerda lo sucedido dos meses atrás. Pero al contar con BudBuds.us se le entrega un retorno seguro de los datos de manera inmediata. En este caso a Daya en Chile o a IRCCA en Uruguay.

“El paciente va a retroalimentar al profesional en relación a cuáles fueron sus síntomas: si tomo en la mañana o en ayunas, si esto le produjo dolor de cabeza; si combatió la ansiedad, si calmó los ataques, si cesaron los temblores, etc. Tenemos una especial dedicación en el área medicinal y ese será nuestro norte”, dijo Matías Zarzar.

Seguridad

Cabe destacar que esta plataforma tiene compliance en Estados Unidos, país desde donde surge, por lo que la seguridad y resguardo de datos está completamente garantizado. Así lo explicó el propio Matías Zarzar: “Al ser una empresa norteamericana, donde el fraude es penado con cárcel, cualquier incumplimiento del contrato de nuestra parte, podríamos pagarlo con presidio efectivo. Es por eso que para nosotros es muy importante el manejo de datos y su confidencialidad, por lo que contamos con un servidor que ingresa los datos de manera muy resguardada”, asegura Matías Zarzar.

