Un nuevo tipo de antibiótico reaviva las esperanzas de tratar la gonorrea, que se ha vuelto resistente

Una nueva clase de antibiótico para tratar la gonorrea parece ser efectivo en pruebas de laboratorio. La enfermedad infecciosa, transmitida por vía sexual, que puede causar infertilidad y daño a los hijos, se ha estado volviendo resistente a todo tipo de antibióticos, por eso es que los investigadores trabajan en la búsqueda de nuevos medicamentos.

Aunque todavía es muy pronto para cantar victoria y el nuevo antibiótico debe ser probado en animales y en humanos, los científicos dicen que están emocionados con su potencial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado a la gonorrea como infección prioritaria que representa una gran amenaza para la salud global y estima que hay alrededor de 78 mil casos cada año en el mundo, informa The Guardian.

Closthioamide, se llama esta clase de antibiótico, y fue descubierta en 2010. Ha sido testeada en laboratorio contra muestras de la bacteria Neisseria gonorrhoeae (causante de la infección) por investigadores del Imperial College de Londres y de la Escuela de Higiene y Enfermedades Tropicales de Londres.

Los autores del actual estudio probaron 149 muestras de la bacteria extraídas de pacientes hospitalizados por la infección en la garganta, la uretra, el cuello del útero y el recto. El antibiótico demostró ser altamente efectivo en 146 de estas muestras, aunque se haya usado en cantidades muy bajas. La droga también funcionó contra muestras de la misma bacteria entregadas a los investigadores por la OMS. Sus resultados están publicados en la revista Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

La resistencia a los antibióticos es un problema en aumento. La OMS ha estimado que hay 700 mil personas muriendo en el mundo por infecciones que se han vuelto fuertes ante estos medicamentos. Para los científicos no ha sido fácil descubrir nuevas versiones, llevando a muchas farmacéuticas a abandonar el campo de investigación, porque requiere un alto esfuerzo y no hay mercados de largo plazo que sean confiables. Hay nuevos antibióticos que no generan resistencia, pero estos se usan lo menos posible para mantener su potencia. Si, en cambio, se los utiliza con mucha frecuencia, las bacterias terminan generando anticuerpos contra ellos también, volviéndolos inefectivos.

