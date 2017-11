Ley de Sitios de Memoria: un aporte para la educación en Derechos Humanos

A fines de noviembre se efectuará en Bogotá, Colombia, la entrega del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”, distinción otorgada por la Organización de Estados Iberoamericanos a instituciones de educación formal y a organizaciones de la sociedad civil que impulsan proyectos educativos tendientes a la promoción y defensa de los derechos humanos. Entre ellas la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, la que en conjunto con la Escuela República de Colombia representarán a Chile en esta oportunidad.

Para nosotros el simple hecho de ser postulados ya es un logro y un espaldarazo a un esfuerzo de décadas en el plano de la pedagogía de la memoria y los derechos humanos. Lo que empezó con visitas guiadas a cargo de sobrevivientes y de jóvenes voluntarios, se transformó en la actualidad a recorridos y rutas pedagógicas a cargo de profesionales que han potenciado el uso educativo del parque para una cantidad creciente de estudiantes, tanto secundarios como universitarios. De la mano de estos educadores el espacio no sólo narra su historia trágica, sino que la vincula a las problemáticas de derechos humanos del presente y hace partícipes a los jóvenes de una experiencia de reflexión colectiva y de ejercicio del pensamiento crítico.

Pero, Villa Grimaldi no es el único sitio de memoria que desarrolla esfuerzos en el campo educativo. Otros recintos como Londres 38, el memorial Paine o Estadio Nacional, llevan a cabo iniciativas similares, y diversos colectivos de sobrevivientes y familiares, especialmente en provincias, buscan hacer lo mismo luchando por recuperar inmuebles y terrenos donde operaron los agentes del terrorismo de Estado.

Estos sitios, consolidados algunos, otros en formación, confluyen en la Red Nacional de Sitios de Memoria, entidad mediante la cual impulsamos la elaboración y aprobación de una legislación especial que asegure el financiamiento para estos recintos, permitiendo su labor y preservación. Como también contribuya a potenciar su rol educativo, pues la Red demanda la incorporación de visitas a los sitios y de contenidos sobre Derechos Humanos de manera transversal en los programas impulsados por el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y otras instituciones educativas, incluyendo las ramas de las fuerzas armadas y de las policías. Estos aspectos que hasta ahora y desde el retorno a la democracia, han sido incorporados de manera parcial o han estado casi ausentes, evidencian que no existe una política de Estado que asegure y permita traspasar estos contenidos a las nuevas generaciones de chilenas y chilenos.

Sabemos que conseguir una legislación de este tipo no será fácil. Una reciente convocatoria a las candidaturas presidenciales resultó frustrante pues sólo dos candidaturas recibieron la propuesta de la Red, denotando el poco interés que tienen en un tema tan fundamental como la educación en derechos humanos. No obstante, tenemos la certeza que lograremos vencer los obstáculos y así como convertimos al ex cuartel “Terranova” de la DINA en un Parque por la Paz y la educación, así también lograremos esta legislación que forma parte de la reparación que debe asegurar el Estado al conjunto de la sociedad chilena.

Higinio Espergue

Presidente Directorio

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

Higinio Espergue*