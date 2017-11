Piñera y Asociados, S.A.

Si Ud., quiere conocer el programa de Piñera como candidato para las elecciones presidenciales, tendrá que leer 195 latosas páginas, por lo cual le sugiero saltarse las primeras 32 páginas que están repletas de frases como, “El núcleo de la vida social son las familias y serán el alma de nuestro gobierno”. No existe coherencia entre lo que se afirma y la reducción del gasto fiscal, por el contrario, aseguran que harán una corrección de la actual reforma tributaria, para darle un fuerte impulso a la inversión y una agenda de reformas pro competitividad, innovación y emprendimiento, es decir más neo liberalismo y eliminación de trabas.

También mencionan que, “Bajo nuestro gobierno se redujo casi a la mitad la pobreza, disminuyeron las desigualdades, se implementó el ingreso ético familiar para proteger a las familias más vulnerables, se crearon más de un millón de empleos y 250 mil nuevos emprendimientos”. Esta capacidad de inventar falsedades es extraordinaria para reiterar el mito del millón de empleos y la disminución de la desigualdad, cuando todos sabemos que la desigualdad sigue aumentado, año tras año.

Luego, a partir de la página 40, un avance en generalidades y ambigüedades para señalar lo siguiente: “Recuperar la confianza para que las empresas vuelvan a invertir, aumentando la tasa de inversión en tres puntos porcentuales hacia el final de nuestro gobierno. • Elevar la productividad total de los factores, de forma que vuelva a ser positiva. • Duplicar la capacidad de crear nuevos empleos, mejorando su calidad y aumentando significativamente la tasa de incremento de los salarios. La meta es tener nueve millones de personas empleadas hacia finales del mandato. • Converger gradualmente a un balance entre ingresos y gastos estructurales”.

Imagínese lo que significa recuperar la confianza para que las empresas vuelvan a invertir. Si con las actuales condiciones pueden hacer lo que quieran y muy pocas de ellas pagan impuestos, me refiero a las grandes mineras que usan empresas “palo blanco” para vender el mineral en bruto a menor precio, lo siguiente sería eximirlas del IVA. Un estudio de la ONU reveló que existen millonarias subfacturaciones en las exportaciones de cobre, que alcanzan a US$ 16.000 millones entre 1990 y 2014.

La clave general del programa Piñera la entrega esta frase, “Converger gradualmente a un balance entre ingresos y gastos estructurales”. Eso significa rebajar gastos, porque si el costo total del programa para cuatro años es de US$ 14.000 millones, la mitad son US$ 7.000 millones que provendrán de eliminar programas y ministerios del presupuesto de gastos del aparato público, lo que es una enormidad. El resto provendría de un supuesto crecimiento de 1,6% del PIB. Y si, ¿no crece el PIB y se mantiene tal cual? Habremos retrocedido como país porque lo esencial es traspasar el gasto público al sector privado, mediante transferencias a Clínicas de Salud Privadas, empresas, re licitar ocho rutas con 1.500 km., concesiones de obras, refuerzo a los privados en el uso del agua, iniciar la construcción de importantes autopistas urbanas, tales como los tramos 1 y 2 de la autopista Américo Vespucio Oriente, una solución más para la gente del barrio alto, etc.

No se menciona el déficit anual de casi US$ 2.000 millones de la previsión privilegiada de las fuerzas armadas, ni mayor tributación para la gran minería del cobre o del royaltie. Es muy importante volver a recordar este asunto nuevamente. Según un informe entregado al Senado por el Servicio de Impuestos Internos en el año 2003, hasta esa fecha, sólo una minera extranjera había pagado algo de impuesto a la renta en Chile. Las otras no habían pagado UN SOLO PESO de impuesto. Peor aún, tenían pérdidas tributarias acumuladas de US$ 2.700 millones, deducibles de futuras ganancias, sin contar el oro, la plata, molibdeno y otros subproductos que se van junto al concentrado a granel con el cobre. En el periodo 1990-2003, las mineras extranjeras se llevaron de Chile alrededor de 30 millones de toneladas de cobre, que al precio promedio del año 2013 (US$ 3,32 la libra), arrojan la asombrosa suma de US$ 220.000 millones. (Doscientos veinte mil millones de dólares), casi 25 reformas tributarias.

¿Qué dice el programa de Piñera en la pág., 51 sobre la minería? “Los ámbitos que más preocupan son, entre otros, la regulación laboral, la incertidumbre en relación a las áreas protegidas, la relación con las comunidades y la ausencia de bases de datos geológicas. Por ello, es vital la adopción de una amplia gama de medidas a fin de revitalizar al sector minero, sector que será fundamental para lograr tiempos mejores para Chile”.

Las donaciones de personajes ligados al gran empresariado ayudan a entender el tipo de programa de Piñera. La matriarca de los Luksic, Iris Balbina Fontbona con un patrimonio que saltó de US$ 10.100 millones en 2016, este año subió a US$ 13.700 millones, donó $ 11 millones. ¿Algunos de los lectores mejoró sus ingresos en un 35% en un solo año? Y así siguen los donantes de dinero, Dag Von Appen ($ 10 millones), Juan Ignacio Sutil ($ 13.159.000), Jean Paul Luksic Fontbona ($ 13.159.000), Ricardo Alfonso Massú Massú ($ 13.000.000), Santiago Larraín Cruzat ($10.000.000), etc., etc., una larga lista de gente ligada a los Solari de Falabella, familia Ibañez, Hurtado, etc. Otros hicieron donaciones anónimas. Hasta principios de octubre, el que más ha recibido donaciones es Piñera con más del 43% del total. ¿Alguien tiene aún dudas sobre con quien y para quién gobernará Piñera?

Ahora les incluyo varios “tips” de lo anunciado en el programa de Piñera, disimulados con frases de buenos deseos dentro del programa y cuya implicancia principal es una política, vuelvo a insistir, que vuelca los recursos al sector privado y arrasa con el Estado. El despido de funcionarios que no son de derecha, primero es descalificarlos como operadores políticos, luego se estima eliminarán de 25.000 o 30.000 empleados públicos, lo que incluye gente de la salud, el Injuv, el Ministerio de la Vivienda, etc.

“Crear una Oficina de Competitividad, Inversión y Productividad dedicada a guiar, revisar y simplificar las regulaciones vigentes y gestionar la Agenda de Reimpulso Productivo. Reestructurar y agilizar el Sistema de Evaluación Ambiental, a fin de lograr el desarrollo de procesos más expeditos, con altos estándares de calidad ambiental y en un marco de certeza jurídica para los titulares”. (Para los privados)

“Mejorar la definición legal de servicios mínimos en caso de huelga, a fin de garantizar el derecho al trabajo de personas no involucradas en la huelga”. (Revocar la ley laboral y sobre los sindicatos).

“Reducir la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables. Perfeccionar el marco regulatorio de Codelco, reforzando el rol especializado de la Comisión Chilena del Cobre y aclarando el rol fiscalizador especial de la Contraloría General de la República”. (Esto implica difuminar el control de la Contraloría sobre Codelco).

“Evaluar y perfeccionar el marco jurídico del sector industrial, ampliando el porcentaje de licitación de la cuota pesquera y revisando la condición de renovación indefinida de la titularidad de las cuotas asignadas sin licitación, respetando los derechos ya asignados”. (Se mantiene y mejora lo existente).

Agua. “Para lograr estos objetivos es indispensable mejorar la institucionalidad del Estado para administrar la accesibilidad y proteger la conservación de las fuentes de agua. Se debe, demás, impulsar la iniciativa privada y la participación ciudadana en estos temas. Revisión del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, para dar mayor certeza jurídica a los usuarios”

“Impulsar una cartera de licitaciones de carreteras de nueva generación que incorpore mejores soluciones viales, criterios de resiliencia y sustentabilidad, y sistemas de cobro más amables para los usuarios”. (Privados)

“Estudiar, definir y comenzar la construcción de nuevas bahías abrigadas que permitan licitar futuros frentes de atraque”. (Privados)

“Devolver a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos y aportar voluntariamente a mejorar la calidad. Facilitar los aportes voluntarios de las familias y la sociedad civil, eliminando las restricciones que actualmente impone la ley, como por ejemplo, el descuento a las donaciones o las restricciones en el uso de aportes no periódicos”. (Esto significa revertir la reforma educacional).

“Un nuevo Sistema Único de Créditos para los estudiantes de instituciones acreditadas.

Este crédito sustituirá al Crédito con Aval del Estado y al Fondo Solidario del Crédito Universitario por un sistema administrado por el Estado, sin intervención de la banca, con una tasa de interés del 2% real anual”. (Se cobrará)

“El Injuv se transformará en el Servicio de Acción Joven”. (Todos para la calle).

Salud. “En materia legislativa, los avances sanitarios durante el actual gobierno han sido casi nulos, privilegiando aspectos fundamentalmente remuneratorios o administrativos, por sobre aquellos que impactan los problemas centrales de la salud de la población”. (Esta disimulada la congelación de sueldos y disminuir personal).

“Estandarizar las autorizaciones del Ministerio de Hacienda para que las municipalidades puedan invertir en el mercado de capitales y establecer los requisitos para poder suscribir contratos de leaseback”. (Las platas fiscales municipales podrán ir a la bolsa, para deleite de las empresas privadas).

“Fusionar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el Ministerio de Bienes Nacionales y crear el Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio”. (Muchos quedarán cesantes).

“Terminar con el Transantiago en 10 años y reemplazarlo por un nuevo sistema denominado Transporte Tercer Milenio,… infraestructura para integración multimodal que incluirá tren, bus, automóvil, taxis colectivos y bicicleta”. (Esto produce risa, con qué dinero y ¿se imagina UD. a los adultos mayores en bicicleta?)

Si alguien tiene espíritu de buena voluntad y desea encontrar algo positivo en el programa, créame que será una tarea titánica por el sinnúmero de declaraciones difíciles de creer de un candidato que esconde su fortuna repartida entre su familia y elude impuestos en paraísos fiscales. El sub director de fiscalizaciones del SII, Víctor Villalón acaba de decir que, “creo que serán más empresas…” refiriéndose a la evasión global, detectada en paraísos fiscales como los divulgados en Paradise Papers, donde figuran dos empresas chilenas. ¿Cree alguien que Piñera va a controlar la evasión de las empresas en paraísos fiscales, si el mismo es parte de dicha práctica?

La desigualdad no va a bajar, por el contrario, van a reforzar la concentración para una elite de privados con recursos fiscales, para lo cual los voceros en TVN, Cecilia Perez J. ex ministra de Piñera, y Gonzalo Müller, de la UDI, financiado por grandes empresarios, dijeron será con dolor. Muy similar a lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, quien está sirviendo de inspiración a todos los grupos de derecha y ultra derecha en todo el mundo, para que se atrevan y olviden la culpa por los crímenes cometidos y no sientan vergüenza por ser dueños del 1% de la riqueza, de modo que salgan a decir, sin vergüenza como Kast, queremos patria, libertad y hacer negocios para aumentar nuestra riqueza.

Por Mario Briones R.

