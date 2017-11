Ahora, David Henríquez se va contra “Coca” Mendoza por apoyar a Piñera

David Henríquez disparó con todo esta semana. Primero contra Gabriel Ruiz-Tagle, ex presidente de ByN a quien acusó de pagarle a la barra de Colo Colo con consentimiento de Sebastián Piñera y ahora se lanzó contra Gabriel Mendoza por su apoyo al candidato presidencial en la franja electoral, donde no encontró nada mejor que tratarlo de “facho” por aparecer en la campaña del hombre de Chile Vamos.

Henríquez, candidato del PRO, criticó con todo contra el “Coca” en entrevista publicada por el sitio Dale Albo. “Los futbolistas salimos de abajo, puro esfuerzo. Veo a Coca Mendoza que apoya a Piñera. No concibo un jugador de fútbol de derecha. Facho. Somos de extracción baja, humildes”, lanzó el ex defensor.

Sin embargo, Mendoza no entró en el juego de Henríquez y contestó en La Cuarta que “a Davicho lo conozco de chico. No hay mala onda. Yo sólo apoyo un proyecto, no soy facho”.

Cabe recordar que el campéon con Colo Colo de la Libertadores no fue el único en ponerse en la línea de Piñera, ya que ex Universidad de Chile, José Rojas, también le entregó su apoyo público y en la franja televisiva.