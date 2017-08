Barcelona quiere devolver al golpe a PSG: Va por Ángel Di María

Tras la salida de Neymar de su plantilla, en Barcelona buscaban con quién reemplazarlo y su principal apuesta era Ousmane Dembelé. Sin embargo, Borussia Dortmund exige nada menos que 150 millones de euros por su estrella ofensiva, tal cual se lo transmitieron los dirigentes alemanes tras la cumbre con sus pares del club azulgrana.

Según el diario español As, ese descomunal pedido podría reflotar la chance de incorporar a un viejo anhelo del club catalán: el argentino Ángel Di María. El Dortmund parece no querer desprenderse del delantero francés, a no ser que se le de esa cantidad desmesurada de dinero.

Todavía resuenan los ecos por los 222 millones de euros que depositó PSG en la cuenta del Barcelona para pagar la cláusula de rescisión por Neymar. La erogación por Dembelé implicaría desprenderse de más del 60% de ese dinero.

El jugador de 19 años fue adquirido la temporada pasada por los alemanes por 17 millones de euros, lo que sería una ganancia desmesurada en el caso de que el Barcelona pague lo que pretenden.

Por eso, se volvió a hablar de “la carta Di María“. Podría tratarse de una estrategia culé poner al argentino en carpeta para forzar al representante del jugador francés a que hable con el conjunto alemán, pero lo concreto es que los catalanes ya se contactaron con el agente del jugador de la Selección Argentina.