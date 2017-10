Batistuta repasa a Sampaoli: “Todavía no se nota la mano del entrenador”

Argentina clasificó a pesar de las sufridas clasificatorias en que por momentos arriesgó no ir al Mundial. Por ello, son varios los críticos respecto de su nivel de juego en los últimos partidos.

Uno de ellos, el emblemático exdelantero Gabriel Batistuta se refirió al momento del equipo y al duelo que ganó frente a Ecuador: “Al equipo lo vi bastante complicado. Ganó en la última fecha, pero tampoco brilló. Tenemos que tener en cuenta el rival que nos tocó, que por suerte Ecuador estaba eliminado y no presentó el mejor de los equipos”.

A ello agregó una crítica a Jorge Sampaoli, señalando que “todavía no se nota la mano del entrenador, espero que lo que tiene sea mucho más de lo que se vio hasta ahora. Fue difícil también trabajar en esta situación, porque agarró a la Selección en un momento delicado. Le tocaron dos partidos muy fáciles de local donde nadie pensaba en otra cosa que no sea una victoria, y eso mete mucha presión. Se llegó a la última fecha sufriendo como nunca”.

De igual modo se refirió al atacante Gonzalo Higuaín, quien no ha sido considerado en los últimos partidos. “Yo creo que se lo trató muy mal. Tuvo poca comprensión porque falló en dos momentos donde todos esperábamos que no fallara, pero eso no quiere decir que no sepa jugar. De hecho, es uno de los delanteros más cotizados a nivel mundial y en Italia es figura. En los últimos tiempos no viene rindiendo, pero Argentina tiene nueve para sacarle jugo”.