Vaya confesión… Boris Becker dio una entrevista a Times Magazine en la que repasó su trayectoria profesional y su situación actual, en la que atraviesa una crisis de bancarrota financiera. Becker lamentó sus excesos en los primeros años en el circuito. “Mi vida es única. No me tomé en serio ser Boris Becker. Era difícil pedir consejo a alguien. ¿Cómo te puedes comportar cuando ganas tu primer millón con 17 años, cuando te haces famoso de la noche a la mañana y las mujeres se te ofrecen sin más? He ganado dinero toda mi vida, tanto que no sabía qué hacer con él”.

El tenista alemán cree que sentó cabeza y, pese a estos excesos, ahora lo que más agradece es estar junto a su esposa y sus hijos. “Mi vida perfecta será estar con mi mujer en casa rodeado de mis hijos. Con ella hablo de la vida y esas cosas. Todo tiene su etapa en la vida. Ya me cansé de estar con modelos e irme de fiesta”.

En la entrevista, Becker también explicó cómo llegó a la situación actual de bancarrota en la que se encuentra. “Tenía un trato con un banco privado inglés. Valoraron mis derechos por un precio y durante 5 años les pagaría el dinero que me prestaron para beneficiarme a la hora de pagar impuestos. Parecía un buen trato, ¿no? No necesitaba ese dinero, pero dos o tres años después, las cosas salieron mal. Los contratos que daba al banco como seguridad del préstamo se acabaron”.