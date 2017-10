Bravo revela su arma secreta para atajar penales

El arquero de la selección chilena, Claudio Bravo se alzó como figura en la presente semana tras protagonizar una brillante actuación con el Manchester City, eso luego de que realizara atajadas claves ante el Wolverhampton y luego parara dos lanzamientos penales para darle la clasificación a su equipo a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El portero, que ha recibido críticas fuertes durante la última temporada en Inglaterra, terminó siendo aplaudido tanto por los hinchas como la prensa británica y por sus compañeros. Y como era esperable, el golero fue consultado por su secreto para atajar ejecuciones desde los once pasos, las cuales se han vuelto en su especialidad luego de que con Chile también se luciera en las finales contra Argentina en la Copa América 2015 y la Copa Centenario 2016.

“Creo que es una mezcla de cosas. Primero, tienes que entrenarlo. Segundo, debes analizar a los jugadores oponentes que usualmente patean penales”, señaló al diario inglés Manchester Evening News.

“Finalmente, hay un factor clave para mí, que es sentirme fuerte en una situación difícil e intentar hacer sentir nervioso al pateador”, agrega el chileno.

“Creo que ese es el desafío y no creo que puedas entrenar esas cosas. Es parte de tus habilidades naturales”, complementó el formado en Colo Colo.

“Siempre me he sentido confiado. En mi carrera, siempre he sido exitoso en ese tipo de situaciones. Cuando hay penales, me siento como un ganador”,cerró.