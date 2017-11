Cristiano Ronaldo enciende las alarmas en Real Madrid: “No quiero renovar”

Cristiano Ronaldo declaró tras el duelo ante el Tottenham que ahora mismo no piensa en extender su contrato con el Real Madrid. El delantero portugués fue tajante cuando le preguntaron si estaría más tiempo en la ‘casa blanca’, destacando que “no quiero renovar”.

“Estoy muy bien en el Real Madrid. Yo tengo cuatro años de contrato, no quiero renovar. Estoy bien”, dijo en beIN Sports, desmintiendo las informaciones que indican que estaría presionando para obtener una mejora contractual que le equipare a Messi y Neymar.

El crack portugués aprovechó también su presencia ante los medios para criticar algunas de las decisiones adoptadas por la cúpula deportiva del Real Madrid este pasado verano, especialmente en relación a la salida del club de determinados jugadores.

“Pepe, Morata y James nos hacían más fuertes”, aseguró el ‘7’ blanco. “Los jugadores nuevos tienen potencial, pero son más jóvenes, con menos experiencia y esto, la experiencia, es importante”. Y añadió: “Nos hacen falta también Carvajal y Bale (ambos lesionados): cuando la plantilla está toda junta somos más fuertes. Pero esto no es una excusa”.

Sobre el partido ante el Tottenham, el portugués comentó que “es malo porque perdemos y estamos acostumbrados a ganar. Es una racha. No es como queríamos, pero el fútbol cambia. Es una mala racha, pero queremos cambiar y estoy seguro que vamos a cambiar. Tenemos mucho tiempo todavía para mejorar y estoy convencido de que lo vamos a hacer”.

Acerca de la situación del equipo, Cristiano indicó que “No ha pasado nada. No podemos estar siempre bien. No estamos como queríamos, pero yo no veo las cosas tan mal ni estamos jugando tan mal. Hay que tener confianza”.