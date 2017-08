Diego Costa: “Chelsea me trata como a un criminal”

Luego de conocerse sus fotos de vacaciones en Brasil y excedido de peso, el goleador del Chelsea, Diego Costa definitivamente explotó contra el Chelsea, club que lo tiene sin participar del inicio de la nueva temporada en la Premier League. El delantero hispano-brasileño asegura al Daily Mail que si no se ha incorporado al club en pretemporada es porque quiere hacerle entrenar con el equipo reserva.

“Estoy esperando que el Chelsea me libere. No quería irme, era feliz. Pero cuando el técnico no te quiere, te tienes que ir. Quiero que se resuelva este mes mi fichaje por el Atlético. Mi idea es viajar a Madrid, entrenar, ponerme en forma y llegar al Mundial, pero estoy dispuesto a estar un año en Brasil sin jugar, incluso si el Chelsea me sanciona sin pagarme el salario”, aseguró con contundencia al tabloide inglés.

Diego Costa, que cayó en desgracia tras una bronca con uno de los colaboradores de Conte y el propio técnico italiano, explicó las razones por las que aún no ha regresado de Brasil. “Quieren que entrene con el equipo reserva, sin acceso al vestuario del primer equipo ni contacto con los jugadores”.

Para el delantero, el trato que recibe “no es justo, no soy un criminal. Me están sancionando ya cada semana, pero a mí no me mueve el dinero. Me quieren vender a China o a otros equipos. Si me voy es para irme al club que quiero, no al que pague más. Diego Simeone me quiere.. ¿Por qué no me dejan marcharme si ellos no me quieren? Ya le he dicho al Chelsea que mi deseo es irme al Atlético”.

La relación con el técnico del Chelsea se rompió por completo cuando le comunicó que no contaba con él de una manera muy poco ortodoxa. “Hay que decir las cosas a la cara, no por mensaje de texto. Estaba con la selección, yo solo en mi habitación, cuando lo recibí. Enseñé el mensaje a mis compañeros y no se podían creer cómo lo había hecho”.

Costa añade que “si me acusan de mentir, lo puedo enseñar. Conte es un gran entrenador, no voy a negar su trabajo, pero no puedo decir lo mismo como persona. VIno de la Liga italiana, donde todo el mundo es muy serio, y llegó a un vestuario en el que quizás hay más bromas”.