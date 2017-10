El castigo que arriesga Guede tras el escándalo en Temuco

Todos lo vieron. Las expulsiones ejecutadas por el juez César Deischler del partido entre Temuco y Colo Colo que perjudicaron al Cacique desataron la furia incontrolable del entrenador argentino de los albos. Pablo Guede salió tan ofuscado que rumbo a los camarines perdió la cabeza camino y después acusó que el árbitro Patricio Polic lo invitó a pelear.

“El cuarto árbitro nos expulsó a los jugadores. Él pidió las amarillas para Berríos, que expulsaran a Opazo, a Zaldivia y a Paredes. Después me amenazó y yo me quedé calladito, no le dije nada ni lo insulté”, dijo el argentino.

“Polic me amenazó y le está arruinando la carrera a un árbitro excepcional como César Deishler”, continuó el DT, quitándole responsabilidad al juez central al asegurar que éste “manejó bien el partido”.

Sobre su descontrolada actitud al término del compromiso, detalló que en ese momento “le pedí a Deishler que denuncie a su compañero. No lo insulté y si reaccioné mal fue contra otras personas que nos estaban empujando”.

Por todo ello, es bastante duro el castigo que arriesga Pablo Guede. Eso porque insultó a Polic y debió ser contenido por las personas presentes para que el hecho no pasara a mayores. Esto podría costarle caro al estratega argentino, quien incluso podría perderse lo que resta de la temporada. Según indica el Código de Procedimiento y Penalidades del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Guede podría recibir una sanción que va entre 1 a 10 partidos dependiendo de lo que el árbitro César Deischler consigne en su informe.