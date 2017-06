El lado solidario del “Rey Arturo”: Ayudó a niño brasileño que sufre parálisis cerebral

Siempre está dispuesto a ayudar anónimamente. Arturo Vidal volvió a sorprender con su lado más humano y esta vez tuvo un noble gesto con un niño brasileño que padece una grave enfermedad.

El chileno, junto a su compañero de equipo Douglas Costa realizaron una generosa donación para ayudar al pequeño Miguel Sais, de la localidad de Sao José do Campos, al interior de Sao Paulo, quien necesita una silla de ruedas para poder desplazarse debido a la parálisis cerebral que sufre.

El niño de 6 años necesita una silla especial que debe ser confeccionada a su medida, pues la que tiene le está provocando escoliosis. Sin embargo, tiene un costo de 1.200.000 pesos, dinero con el cual su familia no cuenta. “Hace un año que estamos esperando la silla en el SUS (Sistema Público de Salud), pero no hay previsión. Su silla debe adaptarse. Él ya tiene una que no fue hecha a la medida para él. La silla, generalmente, es moldeada con el cuerpo y hecha con un margen”, señaló Roseane Fortunato de Paula, la madre del pequeño al medio brasileño Globoesporte.

Por ello, Vidal y Costa donaron sus respectivas camisetas autografiadas para que la familia pueda obtener los recursos para comprar el implemento.