Ex capitán de Colo Colo acusa: “Ruiz-Tagle le pagaba a la barra, Piñera sabía y ahora se llena la boca con la seguridad en el fútbol”

Antes estuvo en la cancha y ahora se dedica a la política. Por eso, el ex capitán tetracampeón con Colo Colo, David Henríquez no se guardó “artillería” y disparó contra el ex presidente de Blanco y Negro y con quien fuera su jefe en el gobierno, el nuevamente candidato a la Presidencia de la República en diálogo con DaleAlbo Radio.

David Henríquez habló con DaleAlbo Radio y entregó detalles de la relación de los dirigentes de la época -en la que él jugaba en el Cacique- con el sector más radical de la barra. “Tuvimos buena relación con la barra, ellos manejaban todo. Y aquí empezamos con lo que no corresponde en el fútbol. Me da rabia que esta gente que manejó Colo Colo en ese tiempo, como Piñera, ahora se llene la boca con la seguridad en el fútbol. (Gabriel) Ruiz-Tagle del Monumental se fue a ser ministro y le pagaba a los barras”, aseveró. “Y no es culpa de los hinchas. Es culpa del que le ofrece la plata. Ellos tenían entradas gratis, viajes gratis. Después salen en la tele diciendo que es mentira. Está Ruiz-Tagle, Piñera, todos sabían. Los líderes iban a las reuniones de inversionistas. ¿Cómo pueden decir que no tenían relación?”, agregó. El ex defensor de Colo Colo y Universidad Católica puntualizó que “el fin de la sociedad anónima era quitarle los derechos de imágenes a Colo Colo y la U. Si no estaban en televisión, nadie iba a pagar. Los hicieron quebrar. Había cinco equipos con deudas, a tres condonaron y dejaron a dos, ¿a quién? Colo Colo y la U. El primero Colo Colo, a quiebra al tiro. Los síndicos de ambos equipos cedieron los derechos de imagen a la ANFP y nadie sabe por cuánto tiempo. Ese papel no lo tiene nadie y ahí crean el CDF. Ese es el verdadero negocio en el fútbol. Por eso entraron las sociedades anónimas. Cuando vendan el CDF van a terminar de matar el fútbol, porque los tipos van a agarrar la plata y se la van a llevar”.